3 Aralık Dünya Engelliler Günü: 'Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız' Etkinliği Erzurum'da

3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Erzurum Yeni Medya Derneği ve Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız" temalı farkındalık programı geniş katılımla gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, özel bireylerle yakından ilgilenerek ailelerle bir araya geldi ve güçlü bir dayanışma atmosferi oluştu.

Konuşmalar ve vurgulanan mesajlar

Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği Başkanı Mecit Papağan, açılış konuşmasında engelli bireylerin toplumsal görünürlüğünün artırılması gerektiğini belirtti. Papağan, engelliliğin yalnızca belirli günlerde hatırlanan bir konu olmadığını vurgulayarak, özel bireylerin hayata eşit katılımı için tüm kurumların iş birliği içinde çalışmasının önemine dikkat çekti.

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, medyanın engelliliğe ilişkin toplumsal algıların değişmesindeki rolüne işaret ederek, "Her özel birey, fırsat verildiğinde toplumun en güçlü parçası hâline gelir. Erzurum Yeni Medya Derneği olarak daima yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, sporun özel bireylerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimindeki temel rolünü vurguladı. Fakültede yürütülen akademik ve uygulamalı çalışmaların, öğrencilerin özel bireylerle aynı sahada yer alarak toplumsal duyarlılık kazanmalarına katkı sağladığını belirtti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, engelli sporunun toplumsal bütünleşmeyi güçlendiren bir alan olduğuna dikkat çekerek üniversitelerin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti ve engelli sporunu yalnızca bir "destek" değil, aynı zamanda bir "vicdan borcu" olarak nitelendirdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin sürdürdüğü erişilebilir kampüs çalışmaları hakkında bilgi vererek engelli öğrencilerin akademik uyum, rehberlik, dijital erişilebilirlik ve sosyal entegrasyon süreçlerinin bütüncül bir sistemle desteklendiğini söyledi. Hacımüftüoğlu, bugün oluşturulan kurumlar arası birlikteliğin toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olduğunu vurguladı.

Etkinlikler: Spor, at binme ve kutlama

Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışına atıfta bulunarak sosyal devletin engelli bireyleri destekleme sorumluluğuna dikkat çekti. Çelik, engelli bireylerin üretime, spora ve sosyal yaşama etkin katılımı için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Program kapsamında özel bireyler tenis, bocce ve golbol branşlarında gösteri müsabakaları gerçekleştirdi. Ayrıca at binme etkinliği yoğun ilgi gördü; çocuklar ve gençler eğitmenler eşliğinde ata binerek keyifli anlar yaşadı. Günün sonunda özel bireyler müzik eşliğinde halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

Program sonunda özel bireylere ve programa katkı sunan sponsor kurumların temsilcilerine protokol tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlikte ayrıca Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Kızılay Başkanlığı tarafından katılımcılara yemek ve çorba ikramında bulunuldu.

Katılımcılar ve destek veren kuruluşlar

Programa; Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Fatih İpek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, dernek başkanları, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Etkinliğe destek veren sponsorlar arasında Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Erzurum Kızılay Başkanlığı, Teknent Lisesi ve Demet Hanım’ın Çiftliği yer aldı. Organizasyon, toplumsal farkındalık ve kurumlar arası iş birliğinin güçlü bir örneğini sundu.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ERZURUM YENİ MEDYA DERNEĞİ VE ANADOLU ENGELLİLERİ BİRLEŞTİRME DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN YANINIZDAYIZ" TEMALI FARKINDALIK PROGRAMI GENİŞ BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.