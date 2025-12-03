3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Zonguldak'ta Vali Hacıbektaşoğlu'na Ziyaret

Zonguldak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yetkililer ve dernek temsilcileri Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti, yürütülen çalışmalar aktarıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:15
Yetkililer ve engelli temsilcileri şehirde yürütülen hizmetleri anlattı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, İl Müdür Yardımcısı Evren Erkadam, engelli dernek temsilcileri ve engelli vatandaşlar, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette kent genelinde engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Heyet, sunulan hizmetler, destek mekanizmaları ve planlanan faaliyetler hakkında Vali Hacıbektaşoğlu'na bilgi verdi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik tüm çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

