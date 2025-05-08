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34. Doha Uluslararası Kitap Fuarı Başladı

Doha Uluslararası Kitap Fuarı, 34. kez kapılarını açtı. Fuara 43 ülkeden 522 yayınevi katılıyor ve etkinlikler 17 Mayıs'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 23:06
34. Doha Uluslararası Kitap Fuarı Başladı

34. Doha Uluslararası Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 34. Uluslararası Kitap Fuarı, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle başladı. Fuar, Doha Sergi ve Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, fuarın açılışını Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani gerçekleştirdi. Açılış töreninde, çok sayıda Katarlı yetkili, diplomatik temsilciler ve davetliler yer aldı.

"Gravürden Yazıya" Temasıyla Dikkat Çekiyor

Bu yılki fuar, "Gravürden yazıya" temasıyla zengin bir içerik sunarken, 17 Mayıs’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Başbakan Al Sani, 43 ülkeden 522 yayınevinin katıldığı fuarı gezerek, farklı ülkelerden sergilenen eserleri inceledi.

Al Sani, ayrıca Filistin standı dahil olmak üzere Katar Kültür Bakanlığı ve diğer kurumların son yayınlarını, kitaplarını ve el yazmalarını değerlendirdi.

Filistin Onur Konuğu

Bu yıl fuarın onur konuğu olarak Filistin belirlendi. Filistin standında, bu ülkenin kültürel mirasını, aydın ve edebi eserlerini tanıtan programlar ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek.

Katar'da düzenlenen Doha Uluslararası Kitap Fuarı, 34'üncü kez kapılarını kitapseverlere açtı....

Katar'da düzenlenen Doha Uluslararası Kitap Fuarı, 34'üncü kez kapılarını kitapseverlere açtı. Doha Sergi ve Kongre Merkezinde "Gravürden yazıya" temasıyla başlayan fuar, çeşitli etkinliklerle 17 Mayıs'a kadar sürecek.

Katar'da düzenlenen Doha Uluslararası Kitap Fuarı, 34'üncü kez kapılarını kitapseverlere açtı....

Katar'da düzenlenen Doha Uluslararası Kitap Fuarı, 34'üncü kez kapılarını kitapseverlere açtı. Doha Sergi ve Kongre Merkezinde "Gravürden yazıya" temasıyla başlayan fuar, çeşitli etkinliklerle 17 Mayıs'a kadar sürecek.

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