36. Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da 36. kez kitapseverlerin ilgisine sunuldu. Fuar, 14 Nisan'a kadar Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde açık kalacak.

Bu yıl "Beni Oku" temasıyla düzenlenen fuara, 200'den fazla yayınevi katılım sağladı. Yayınevleri, açtıkları stantlarla okuyucuları bekliyor.

Fuar kapsamında ayrıca, "Kitap, Hafıza, Medya" konulu yuvarlak masa toplantıları da gerçekleştirilecek. Bu toplantılar, medya kültürünün topluma tanıtılması ve uygulanmasındaki roller, statüler ve stratejik bakış açıları üzerine odaklanacak.

Çocuklara yönelik etkinliklerin de düzenlendiği bu organizasyonda, birçok yazar ve sanatçı, kitapseverlerle buluşma imkânı bulacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 36'ncısı düzenlenen ve 200'den fazla yayınevinin katılım sağladığı Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı açıldı. Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde 14 Nisan'a kadar açık kalacak fuarda, birçok yayınevi açtığı stantlarda kitapseverleri bekliyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 36'ncısı düzenlenen ve 200'den fazla yayınevinin katılım sağladığı Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı açıldı. Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde 14 Nisan'a kadar açık kalacak fuarda, birçok yayınevi açtığı stantlarda kitapseverleri bekliyor.