4. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları Başvuruları Başladı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmalar, Türk Dünyası Parlementerler Vakfı tarafından tüm dünyadan öğrencilere açık.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:22
4. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları Başvuruları Başladı

4. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları Başladı

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen "4. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları" için başvurular açıldı. Türkiye'den ve tüm dünyadan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, Ahiliğin ve Ahi Evran'ın evrensel değerlerini tanıtmayı ve yaşatmayı amaçlıyor.

Dört Kategoride Yarışmalar

Bu yıl dört farklı kategoride düzenlenecek yarışmalarda, resim, masal/öykü, şiir ve deneme olmak üzere toplam dört dal bulunuyor. Resim kategorisine ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, masal/öykü kategorisine ise ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek. Şiir ve deneme kategorileri ise lise ve üniversite öğrencilerine açıktır.

Yarışmacılar, eserlerini hazırlamadan önce, www.ahievran.org adresinden Ahilik ve Ahi Evran konularında kapsamlı bilgilere erişebilirler. Başvurular ise 15 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

Gençlere Yönelik Katkı

TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaların gençlerin Ahiliği daha iyi tanıması ve uygulaması için düzenlendiğini vurguladı. Çalışkan, ödüllerin öğrencileri katılmaya teşvik ettiğini belirterek, öğrencilerin Ahilikle ilgili her türlü bilgiye ulaşabilecekleri kaynakların mevcut olduğunu ifade etti.

Ahiliğin Rol Modeli Olması

Çalışkan, hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki tüm öğrencileri yarışmalara davet etti. Geçmişte Pakistan, Afganistan ve Azerbaycan gibi ülkelerden öğrenci katılımlarının gerçekleştiğini belirten Çalışkan, Ahiliğin medeniyetin temeli olduğunu vurguladı ve bunun dünya genelinde bir rol model olarak yayılmasının önemine dikkat çekti. Yarışma sonuçlarının eylül ayında açıklanması ve ödüllerin 38. Ahilik Haftası içinde verilmesi planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından (TDPV) dört...

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından (TDPV) dört kategoride düzenlenen "4. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları" başvuruları başladı. Türkiye'den ve tüm dünyadan öğrencilerin katılımıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek yarışmalarla, Ahiliğin ve Ahi Evran'ın tanıtılması, anlaşılması, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılması ve bu değerlerin bugüne ışık tutmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, yarışmaya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından (TDPV) dört...

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından (TDPV) dört kategoride düzenlenen "4. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları" başvuruları başladı. Türkiye'den ve tüm dünyadan öğrencilerin katılımıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek yarışmalarla, Ahiliğin ve Ahi Evran'ın tanıtılması, anlaşılması, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılması ve bu değerlerin bugüne ışık tutmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, yarışmaya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

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