5.1 milyar liralık Ocakcı Holding skandalında flaş gelişme: Sedat ve Seçilay Ocakcı’nın tutukluluk kararı

Ocakcı Holding'in sahibi Sedat Ocakcı ve eşi Seçilay Ocakcı'nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli, yüksek kâr ve drone fabrikası kurma vaadi ile 3 bin 100 kişiden 5 milyar 123 milyon TL topladıkları gerekçesiyle tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Holdingin faaliyetleri ve topladığı fonlar hakkında ciddi endişeleri beraberinde getirirken, yetkililer soruşturmanın derinleşmesi için çalışmalarına devam ediyorlar.

5.1 milyar liralık Ocakcı Holding skandalında flaş gelişme: Sedat ve Seçilay Ocakcı’nın tutukluluk kararı
Yayın Tarihi:

İZMİR'DE YÜKSEK KÂR VAADİYLE DOLANDIRICILIK: OCAKCI HOLDİNG YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

İzmir'de yüksek kâr payı vaadiyle ve drone fabrikası kurma sözüyle topladığı milyarlarca lira ile gündeme gelen Ocakcı Holding'in sahipleri Sedat Ocakcı ve eşi Seçilay Ocakcı dahil 27 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonda 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

izmir

YENİ GELİŞME: OCAKCI HOLDİNG YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

Ocakcı Holding ve bağlı şirketleri üzerinden 3 bin 100 kişiden 5 milyar 123 milyon TL toplayarak yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen Sedat Ocakcı ve eşi Seçilay Ocakcı dahil 32 şüphelinin adli süreçleri tamamlandı. Soruşturmayı yürüten makamlar, şüphelilerden 27'sinin tutuklanmasına karar verirken, geriye kalan 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

NEDEN TUTUKLANDILAR?

Örgütün lideri oldukları iddia edilen Sedat ve Seçilay Ocakcı ile birlikte 27 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine gönderilirken, soruşturma kapsamında 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonun detayları incelendiğinde, Ocakcı Holding'in yüksek kâr vaadiyle topladığı paraların yurtdışına çıkarılma hazırlıkları yapıldığı tespit edilmişti.

izmir

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

İzmir'de başlatılan soruşturma, Ocakcı Holding'in yüksek kâr vaadi ve fabrika kurma sözüyle topladığı paraların yurtdışına çıkarılma girişimlerini ortaya çıkardı. Operasyon kapsamında Sedat Ocakcı ve Seçilay Ocakcı'nın da aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişiler arasında emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da olduğu belirlenmişti.

SEDAT OCAKCI'NIN İFADESİ

Operasyon sonrası ifadesi alınan Sedat Ocakcı, "Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım" şeklinde konuştuğu öğrenildi. 

Öne Çıkanlar
Migreni olanlar bu yiyecekleri evinden içeri sokmasın! Baş ağrısını üç kat artırıyor Migreni olanlar bu yiyecekleri evinden içeri sokmasın! Baş ağrısını üç kat artırıyor
Milyonlarca kişiye zam şoku! Artık her ay en az 60 TL ödeyeceksiniz Milyonlarca kişiye zam şoku! Artık her ay en az 60 TL ödeyeceksiniz
Herkes çatır çutur peş peşe ev alacak! O bankalardan 120 ay vadeli ev kredisi fırsatı duyuruldu Herkes çatır çutur peş peşe ev alacak! O bankalardan 120 ay vadeli ev kredisi fırsatı duyuruldu
Çok Okunanlar
Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var 48-49-50 yaşında çalışanlar dikkat! Bu formülle anında emekliliğin kapısı açılacak 48-49-50 yaşında çalışanlar dikkat! Bu formülle anında emekliliğin kapısı açılacak Motorin Fiyatlarına Rekor Zam Yarın Gece 00.00'da Geliyor: Depolarınızı Boş Bırakmayın! Motorin Fiyatlarına Rekor Zam Yarın Gece 00.00'da Geliyor: Depolarınızı Boş Bırakmayın! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Kandilli ve AFAD son depremin verilerini paylaştı Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Kandilli ve AFAD son depremin verilerini paylaştı Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler başladı: Bakan az önce açıkladı bu ay 4 milyar TL dağıtılacak Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler başladı: Bakan az önce açıkladı bu ay 4 milyar TL dağıtılacak