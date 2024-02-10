5.1 milyar liralık Ocakcı Holding skandalında flaş gelişme: Sedat ve Seçilay Ocakcı’nın tutukluluk kararı

İZMİR'DE YÜKSEK KÂR VAADİYLE DOLANDIRICILIK: OCAKCI HOLDİNG YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI



İzmir'de yüksek kâr payı vaadiyle ve drone fabrikası kurma sözüyle topladığı milyarlarca lira ile gündeme gelen Ocakcı Holding'in sahipleri Sedat Ocakcı ve eşi Seçilay Ocakcı dahil 27 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonda 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





YENİ GELİŞME: OCAKCI HOLDİNG YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

Ocakcı Holding ve bağlı şirketleri üzerinden 3 bin 100 kişiden 5 milyar 123 milyon TL toplayarak yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen Sedat Ocakcı ve eşi Seçilay Ocakcı dahil 32 şüphelinin adli süreçleri tamamlandı. Soruşturmayı yürüten makamlar, şüphelilerden 27'sinin tutuklanmasına karar verirken, geriye kalan 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

NEDEN TUTUKLANDILAR?

Örgütün lideri oldukları iddia edilen Sedat ve Seçilay Ocakcı ile birlikte 27 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine gönderilirken, soruşturma kapsamında 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonun detayları incelendiğinde, Ocakcı Holding'in yüksek kâr vaadiyle topladığı paraların yurtdışına çıkarılma hazırlıkları yapıldığı tespit edilmişti.





SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

İzmir'de başlatılan soruşturma, Ocakcı Holding'in yüksek kâr vaadi ve fabrika kurma sözüyle topladığı paraların yurtdışına çıkarılma girişimlerini ortaya çıkardı. Operasyon kapsamında Sedat Ocakcı ve Seçilay Ocakcı'nın da aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişiler arasında emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da olduğu belirlenmişti.

SEDAT OCAKCI'NIN İFADESİ

Operasyon sonrası ifadesi alınan Sedat Ocakcı, "Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım" şeklinde konuştuğu öğrenildi.