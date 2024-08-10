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6. Cilo Festivali'nde Kardeşlik Mesajları Öne Çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Cilo Festivali'nde birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 17:01
6. Cilo Festivali'nde Kardeşlik Mesajları Öne Çıktı

6. Cilo Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3.400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde devam eden 6. Cilo Festivali, renkli etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Festivale katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, etkinlikte önemli mesajlar verdi.

Kardeşlik Vurgusu

Kaya, festivalde yaptığı konuşmada, "Kardeşliğimizi güçlendirmek hepimizin vazifesi. İçerde ve dışarda bizi yıpratmak isteyenlere karşı elimizi asla çekmeyeceğiz," dedi. Ayrıca, bu tür etkinliklerin birlikteliği artıracağının altını çizdi.

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Kaya, festivalin 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Yıllar önce güvenle gelmediğimiz bir yerde bugün festival düzenliyoruz. AK Parti olarak 81 vilayetimizi eşit görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Vali Çelik'ten Birlik Mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ise, terörün gölgesinin geride kaldığının altını çizerek, "Yürüttüğümüz etkinlikler ve festivaller, birliğimizin sembolüdür," dedi. Çelik, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlere en iyi şekilde ağırladıklarını belirtti.

Festival, rafting, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü gibi çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçiyor ve katılımcılar büyük bir mutlulukla yer alıyor.

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