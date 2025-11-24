7 Kırmızı Bültenli ve 2 Ulusal Seviyede Aranan Şahıs Türkiye’ye İade Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 kırmızı bültenli ve 2 ulusal seviyede aranan şahsın çeşitli ülkelerden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:27
7 Kırmızı Bültenli ve 2 Ulusal Seviyede Aranan Şahıs Türkiye’ye İade Edildi

7 Kırmızı Bültenli ve 2 Ulusal Seviyede Aranan Şahıs Türkiye’ye İade Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 şahsın Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Operasyon ve iadeler

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda söz konusu şahısların yakalanıp ülkeye iade edildiğini bildirdi.

Yakalanan ve iade edilen isimler ile suç ve yakalandıkları ülkeler şunlardır:

M.Ç. (Almanya): Çocuğu Kasten Öldürmeye Azmettirmek, Kasten Öldürmeye Teşebbüse Azmettirme.

S.G. (Almanya): Kasten Öldürme.

V.Y. (Almanya): Cinsel Suçlar.

A.S.Ö. (Amerika Birleşik Devletleri): Nitelikli Cinsel Saldırı.

O.K. (Arjantin): Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma.

G.A. (Bosna Hersek): Kasten Öldürme, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet.

G.A. (İran): Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, 5 Kez Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma.

E.A.Ü. (Birleşik Arap Emirlikleri) - ulusal seviyede aranan: Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama.

K.A. (Yunanistan) - ulusal seviyede aranan: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama.

"Kırmızı bülten ile aradığımız suçluları kararlılıkla ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz, kaçış yok."

Yerlikaya, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA, KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 7 SUÇLU VE ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 2...

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA, KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 7 SUÇLU VE ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 2 SUÇLUNUN TÜRKİYE’YE GETİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?
2
Fırat Life Style’dan Bakanlık Kampanyasına Güçlü Destek: Natura Paryal ile Uygun Konut
3
İsmail Kurtoğlu'na 200 Milyon TL'lik Senet Dolandırıcılığı
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Vali İsmail Ustaoğlu'na "Sarıkız" Tablosu ile Ziyaret
5
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda dijital uyarı: 'Dijital devrimi ıskalayan tarihten silinir'
6
Bişkek'te 'Altay' Yerleşimi: 34 Binden Fazla Daireyle Yeni Kentsel Proje
7
Mesut Kocagöz Yedinci: Türkiye'nin En Beğenilen İlçe Başkanları Açıklandı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?