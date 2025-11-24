7 Kırmızı Bültenli ve 2 Ulusal Seviyede Aranan Şahıs Türkiye’ye İade Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 şahsın Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Operasyon ve iadeler

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda söz konusu şahısların yakalanıp ülkeye iade edildiğini bildirdi.

Yakalanan ve iade edilen isimler ile suç ve yakalandıkları ülkeler şunlardır:

M.Ç. (Almanya): Çocuğu Kasten Öldürmeye Azmettirmek, Kasten Öldürmeye Teşebbüse Azmettirme.

S.G. (Almanya): Kasten Öldürme.

V.Y. (Almanya): Cinsel Suçlar.

A.S.Ö. (Amerika Birleşik Devletleri): Nitelikli Cinsel Saldırı.

O.K. (Arjantin): Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma.

G.A. (Bosna Hersek): Kasten Öldürme, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet.

G.A. (İran): Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, 5 Kez Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma.

E.A.Ü. (Birleşik Arap Emirlikleri) - ulusal seviyede aranan: Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama.

K.A. (Yunanistan) - ulusal seviyede aranan: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama.

"Kırmızı bülten ile aradığımız suçluları kararlılıkla ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz, kaçış yok."

Yerlikaya, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

