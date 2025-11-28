7’nci Gazi Yarı Maratonu 30 Kasım 2025'te Başlıyor: Rekor Katılım

7’nci Gazi Yarı Maratonu 30 Kasım 2025'te Başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7’nci Gazi Yarı Maratonu ve Halk Yürüyüşü, 30 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Şehrin spor kültürüne katkı sunan organizasyon, bu yıl kayıt sayılarında rekor seviyeye ulaştı ve Gaziantep'in uluslararası spor atmosferine canlılık katacak.

Kayıt ve Katılım

24 Temmuz’da açılan ve 21 Kasım’da tamamlanan kayıt sürecinde toplam bin 498 sporcu başvuru yaptı. Bu sporcuların bin 380’i Türk, 118’i yabancı katılımcılardan oluşuyor. En fazla yabancı sporcu 63 kişi ile Rusya’dan kayıt yaptırdı; Japonya'dan ise 3 sporcu yer alıyor.

Parkur dağılımında bin 11 sporcu 10K, 487 sporcu ise 21K parkurunda yarışacak. Kayıtların bin 93’ünü erkek, 405’ini kadın sporcular oluşturdu. Bu verilerle Gazi Yarı Maratonu, bugüne kadarki en yüksek katılımla düzenlenecek.

Program ve Start Saatleri

Etkinlik kapsamında kit dağıtımı 29 Kasım Cumartesi günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda yapılacak. Yarış günü olan 30 Kasım Pazar sabahı 09.00'da Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve protokol konuşmaları ile program başlayacak.

21K startı 09.30'da, 10K startı 09.45'te verilecek. Halk Yürüyüşü 10.00'da gerçekleştirilecek. Organizasyonun ödül töreni 13.15'te düzenlenecek. Start ve finish noktası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önü olarak belirlendi.

Güzergah ve Trafik

Maraton güzergahı nedeniyle 30 Kasım Pazar günü 08.00 ile 12.30 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Güzergah; Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, Derekenarı Caddesi, Lale Paşa Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı, Bahriye Üçok Bulvarı, Abdulkadir Aksu Bulvarı, Üniversite Bulvarı ve Burç Kavşağı yönlerini kapsayacak. Dönüşte ise Burç Kavşağı’ndan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kadar uzanan hat kullanılarak sporcular parkuru tamamlayacak.

Halk Yürüyüşü ve Etkinliğin Önemi

Halk Yürüyüşü tüm vatandaşların katılımına açık olarak düzenlenecek. Etkinlik, sporun birleştirici gücünü öne çıkarırken Gaziantep’te spor bilincini artırması ve şehirde geniş bir katılım ile heyecan oluşturması hedefleniyor. Bu yıl elde edilen yüksek kayıt sayıları, organizasyonun giderek büyüyen etkisini bir kez daha ortaya koydu.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 7’NCİ GAZİ YARI MARATONU VE HALK YÜRÜYÜŞÜ, 30 KASIM 2025 PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK. ŞEHRİN SPOR KÜLTÜRÜNE ÖNEMLİ KATKI SUNAN ORGANİZASYON, BU YIL KAYIT SAYILARINDA REKOR SEVİYEYE ULAŞTI. 53 FARKLI ŞEHİR VE 28 ÜLKEDEN SPORCULARIN YER ALACAĞI ETKİNLİK, GAZİANTEP’İN ULUSLARARASI SPOR ATMOSFERİNE CANLILIK KATACAK.