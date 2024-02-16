8. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: Paket yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor

Yargı hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi için gerekli olan değişiklikleri içeren 8. yargı paketi Meclis'e iletildi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 8. Yargı Paketi ile ilgili önemli noktalara dair açıklamalarda bulundu.

Zengin, 43 maddelik teklifin yargı hizmetlerinin daha iyi verilmesi için hazırlandığını belirtti. Adli para cezalarının alt ve üst limitlerinde değişiklik yaptıklarını ifade eden Zengin, bir günlük cezanın en az 100, en fazla 500 TL olacağını açıkladı.

Zengin, tazminat komisyonunun adalet bakanlığına bağlı olduğunu ve yeni yetkiler aldığını söyledi. Anayasa mahkemesine yapılan manevi tazminat başvuruları artık bu komisyona yönlendirilecek. Bu sayede bireysel başvurularda yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacak.