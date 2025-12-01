85 Yaşındaki Havva Orun Adana'da Ameliyatla Yürüdü

Almanya'da düşerek belini çatlattıktan sonra yürüyemez hale gelen 85 yaşındaki Havva Orun, Almanya'da tedaviye olumlu yanıt alamayınca memleketi Adana'ya gelerek sağlık arayışına girdi. Başvurduğu merkezlerde yaşı nedeniyle ameliyat edilemeyeceği söylenen Orun, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in yönlendirmesiyle tedavi gördü.

Operasyon ve Hızlı İyileşme

Gerekli tetkiklerin ardından microcerrahi yöntemiyle, çok küçük bir açıklıktan yapılan ameliyat sonucunda hasta, ameliyattan 6 saat sonra yürütüldü. Hastanın durumu kısa sürede düzelirken, ertesi gün taburcu edildi ve 3 gün sonra kendi işlerini yapar hale geldi.

Prof. Dr. Orhan Şen, hastanın ilk geldiğinde ayakta duramadığını, 5 metre yol dahi yürüyemediğini belirterek, 'Bir nevi yatalak durumdaydı, kalkması ve oturması bir oluyordu. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor, aynı zamanda çok şiddetli bel ağrıları çekiyordu' dedi. Şen, 85 yaşındaki hastaya ameliyat önerilmemesinin sık görülen bir durum olduğunu ancak kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve anestezi uzmanlarının değerlendirmesinin ardından risk oranının belirlenip hastaya anlatıldığını vurguladı.

Hekimin Mesajı

Prof. Dr. Şen, 'Yaşı 85 dahi olsa, kardiyoloji ve anestezi uzmanları bu hastayı ameliyat için uygun görüyorsa, biz hekimler olarak minimal cerrahi girişimle hastaya kaliteli bir yaşam sunmalıyız. Mesleğimizin asıl kutsal yanı budur' ifadelerini kullandı. Şen, halk arasında 'vida' olarak bilinen uygulamaya bu vakada gerek kalmadığını ve microcerrahi sayesinde daha az invaziv bir girişim yapıldığını hatırlattı.

Hastanın Sözleri

Havva Orun, Almanya'da gittiği doktorların ameliyat önermediğini anlatarak, 'Türkiye’ye geldim ve araştırdım. Kız kardeşim de burada ameliyat olmuştu. Önce Allah’a, sonra doktorumuza güvenin. Gözünü kapat, ameliyata gir derim. Ameliyattan sonra 24 saat içinde ayağa kalktım, bundan doktorumuzun bile henüz haberi yoktu' diye konuştu. Orun, tüm hasta kardeşlerine korkmamalarını, ameliyat için gelmelerini tavsiye etti.

ALMANYA’DA YAŞAYAN 85 YAŞINDAKİ KADIN DÜŞÜP BELİNİ ÇATLATTI ANCAK BURADA BİR TÜRLÜ SAĞLIĞINA KAVUŞAMAYINCA, ADANA’YA GELİP AMELİYAT OLARAK AYAĞA KALKTI.