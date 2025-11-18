90 Yaşındaki İlhan Akbıyık Çöplüğü 15 Temmuz Şehitleri Fidanlığı'na Dönüştürdü

Eskişehir Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki İlhan Akbıyık, atıl haldeki bir kamu arazisini elleriyle temizleyip diktiği 50'den fazla meyve fidanı ile '15 Temmuz Şehitleri Fidanlığı'na dönüştürdü. Felçli eşine bakarken kalan vakitlerini fidanlıkta geçiren Akbıyık, yetişen meyveleri şehitler anısına dağıtıyor.

Atıl alandan yeşil alana: 14 yıllık emek

6 çocuk babası olan ve geçmişte inşaat ustalığı yapan Akbıyık, evinin karşısındaki çöplük halindeki araziyi 14 yıl önce elleriyle temizleyip meyve fidanları dikinmek üzere çalışmaya başladı. Her gün evinden bidonlarla su taşıyarak fidanları sulayan Akbıyık, alanı tel ve çitlerle çevirdi, Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk portreleriyle süsledi.

Belediye desteği ve '15 Temmuz' adı

Akbıyık'ın azmini gören dönemin Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, toprak, bakım ve çevre düzenlemesi konularında destek verdi. Mevcut belediye de şebeke suyu desteği sağlayarak alandaki fidanların büyümesine katkıda bulundu. Akbıyık, 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından alanın adını '15 Temmuz Şehitleri Fidanlığı' olarak belirledi.

Şehitler için dağıtılan meyveler

Fidanlıkta yetişen meyveler, Akbıyık tarafından şehitler hayrına Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine ve mahalledeki çocuklara dağıtılıyor. Akbıyık, bu çalışmayla hem mahalleye nefes aldırdığını hem de 15 Temmuz'da yaşamını yitirenleri anmak istediğini söylüyor.

İlhan Akbıyık'ın sözleri

Akbıyık süreci şöyle anlattı: 'Burası çöplüktü. Belediyenin, mahallenin, sanayinin getirip attıkları, hayvan cesetleri... Kazdım, bir buçuk pisliği temizledim, fidan diktim. Vişne fidanı aldım. Seçim oldu, bu belediye geldi. Başkan geldi "Amca ne yapıyorsun?" dedi, "Fidan dikeceğim" dedim. O da, "Sen dik, ben sana su vereceğim." Taş, pislik, at cesedi, hayvan cesedi çıkardım. Yukarıya taşıdım sırtımla. Kendi paramla aldım, diktim, büyüttüm. Suyu da belediye verdi. Bir de düştüm, rahatsız oldum. İki defa düştüm vazgeçmedim, çalışıyorum. Daha dün iki tane fidan diktim. Millet buradan gelip geçiyor. "Amca ne güzel!" diyorlar. Mutlu oluyorum.'

Ailevi sorumluluk ve adanmışlık

Akbıyık, eşinin 20 senedir felçli olduğunu belirterek: 'Gelip giden buradan meyve yiyor. Allah rızası için, şehitler namına. 15 Temmuz oldu ya, beni çok etkiledi. Şehit de vardı, tanıdığım arkadaşım da vardı, köprüde şehit oldu. Ben şehitleri çok seviyorum. İki dedem var, ikisi de şehit.' dedi. Günlük sorumluluklarını yerine getirirken fidanlıkla da ilgilendiğini vurguluyor.

Mahalle desteği ve takdir

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, Akbıyık için 'bizim çok değerli insanımız' diyor ve ekliyor: 'Hacı amcamız, 15 Temmuz için kalıcı bir anı bırakmak istedi. Burayı mahalleye, çocuklara açtı; buradan yetişen meyveleri herkes yiyebilir.' Karaman, Akbıyık'ın hâlâ ağaç dikmeye, kuruyanları söküp yenilemeyi sürdürdüğünü belirterek kendisine teşekkür etti.

Sonuç: Eskişehir'de atıl bir araziyi yıllarca süren emekle yeşile çeviren 90 yaşındaki İlhan Akbıyık, hem mahallesine yaşam verdi hem de '15 Temmuz Şehitleri Fidanlığı' adıyla şehitleri yad eden bir eser ortaya koydu.

