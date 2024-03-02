A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda Bulgaristan ile yarın oynanacak zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı evinde ağırlıyor

2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, dördüncü maçında yarın Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Maçın detayları

Maç, Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak. Maçın hakemleri ise Yunanistan'dan Vasileios Charitsos ve Panagiotis Naskos olacak.

Milli takımın durumu

Milli takım, grupta oynadığı üç maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti ve 3 puanla 3. sırada yer aldı. Gruptaki ilk maçında Karadağ'a deplasmanda 39-23 yenilen milli takım, ikinci maçında Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. Milli takım, gruptaki son maçında ise Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 yendi. Milli takım, gruptaki beşinci ve son maçını 3 Nisan Çarşamba günü Rize'de Karadağ ile oynayacak.