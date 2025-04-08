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AA Genel Müdürü Karagöz, EANA'nın Yapay Zeka Toplantısında Konuştu

AA Genel Müdürü Karagöz, yapay zekanın 2024'ten itibaren ajansın merkezine alınacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 20:29
AA Genel Müdürü Karagöz, EANA'nın Yapay Zeka Toplantısında Konuştu

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen EANA'nın (Avrupa Haber Ajansları Ağı) yapay zeka toplantısına katıldı. Bu önemli etkinlikte gündeme gelen yapay zeka ile ilgili konuşan Karagöz, ajansın 2024 yılından itibaren bu teknolojiyi bütün iş süreçlerinin merkezine yerleştireceğini açıkladı.

Karagöz, yapay zekanın haber faaliyetlerine entegre edilmesi ile verimlilik artışının sağlanacağını ve haber üretme süreçlerinin hızlanacağını vurguladı. Bu dönüşümle birlikte Anadolu Ajansı'nın haber sunumu ve içerik üretimi konularında daha ileri bir seviyeye ulaşacağını belirtti.

Toplantıdaki diğer katılımcılar da yapay zekanın medya sektöründeki geleceği ve potansiyel etkileri üzerine fikirlerini paylaştı. Karagöz, bu tür uluslararası iş birliklerinin bilgi paylaşımına olağanüstü katkı sağladığını vurguladı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Avrupa Haber Ajansları...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Avrupa Haber Ajansları Birliğinin (EANA) Avrupa Parlamentosunda (AP) düzenlediği Yapay Zeka Dünyasında Avrupa Medyası: Zorluklar, Fırsatlar ve Gelecek Vizyonu" konulu toplantısına katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Avrupa Haber Ajansları...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Avrupa Haber Ajansları Birliğinin (EANA) Avrupa Parlamentosunda (AP) düzenlediği Yapay Zeka Dünyasında Avrupa Medyası: Zorluklar, Fırsatlar ve Gelecek Vizyonu" konulu toplantısına katıldı.

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