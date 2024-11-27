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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail-Lübnan Ateşkesine Destek

Borrell, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı ve tarafları bu konuda sorumlu davranmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 00:38
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail-Lübnan Ateşkesine Destek

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Ateşkes Vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında varılan ateşkes anlaşmasının, Orta Doğu'daki mevcut durum bağlamında önemli bir rahatlama sağlayacağını belirtti. Borrell, ateşkesin devamının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Borrell, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lübnan'da gerçekleşen ateşkes, Orta Doğu’da yaşanan yıkıcı durumlar arasında bir rahatlama imkânı sunmaktadır." ifadesini kullandı. Ayrıca, Fransa ve ABD'yi arabuluculuk çabalarından ötürü tebrik etti.

"Hem Lübnan hem de İsrail vatandaşlarının güvenliği için, ateşkesin aralıksız sürmesi kritik bir öneme sahiptir," diyen Borrell, aynı zamanda Lübnanlı liderlere bir başkan seçmeleri ve siyasi sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu. "Lübnanlılar, dış müdahale olmaksızın ülke üzerindeki egemenliklerini tesis etme hakkına sahiptir" diye ekledi.

Josep Borrell, önceki gün yaptığı açıklamada İsrail'e hitaben, Lübnan'daki sivil mağdur sayısının yaklaşık 4 bin olduğunu ve 100 bin evin yıkıldığını belirtti. "Lübnan'ın güneyi tamamen yok oldu. Ateşkesi uygulamak için hiç bir geçerli neden yok," şeklinde sert bir uyarıda bulundu. Borrell, "Savaşı durdurun, insanları öldürmeyi bırakın" çağrısını yineledi.

Von der Leyen'den Ateşkes Açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ile Hizbullah arasında ilan edilen ateşkesin, çatışmalardan etkilenen Lübnan ve İsrail halkı için "çok cesaret verici bir haber" olduğunu kaydetti. Von der Leyen, ateşkesin Lübnan'ın iç güvenliğini artırma fırsatı sunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden da, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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