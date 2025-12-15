DOLAR
Manavgat'ta D-400'de Ağıldan Kaçan İnek Trafikte Paniğe Neden Oldu, Telef Oldu

Manavgat'ta ağıldan kaçan inek D-400 kara yolunda trafiği tehlikeye düşürüp bazı araçların çarpması sonucu telef oldu; polis yolu güvenlik için kapattı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:31
Olayın Detayları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, dün akşam saatlerinde ağıldan kaçan bir inek Antalya-Alanya D-400 kara yolunda trafiği tehlikeye düşürdü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alarma geçti. Ekipler olay yerine ulaşmadan gelen yeni bir ihbarla kaza olduğu bildirildi.

Ekiplerin Yemişli mesire alanı önünde bulduğu inek, vatandaşların aktardığına göre karanlık nedeniyle bazı araçlar tarafından fark edilmedi ve çarpma sonucu telef oldu.

İneğin bulunduğu yerden kaldırılıncaya kadar başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri ve polis, D-400 kara yolunda geniş çaplı önlem aldı.

