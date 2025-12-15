Manavgat'ta D-400'de Ağıldan Kaçan İnek Trafikte Paniğe Neden Oldu, Telef Oldu

Olayın Detayları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, dün akşam saatlerinde ağıldan kaçan bir inek Antalya-Alanya D-400 kara yolunda trafiği tehlikeye düşürdü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alarma geçti. Ekipler olay yerine ulaşmadan gelen yeni bir ihbarla kaza olduğu bildirildi.

Ekiplerin Yemişli mesire alanı önünde bulduğu inek, vatandaşların aktardığına göre karanlık nedeniyle bazı araçlar tarafından fark edilmedi ve çarpma sonucu telef oldu.

İneğin bulunduğu yerden kaldırılıncaya kadar başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri ve polis, D-400 kara yolunda geniş çaplı önlem aldı.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE AĞILDAN KAÇAN VE D-400 KARAYOLUNDA TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATAN İNEK, YOLDAN GEÇEN ARAÇLARIN ÇARPMASI SONUCU TELEF OLDU. AYDINLATMALARIN YANMAMASI NEDENİYLE ZİFİRİ KARANLIK OLAN YOLDA BAŞKA KAZALARIN YAŞANMAMASI İÇİN TRAFİK VE POLİS EKİPLERİ GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM ALDI.