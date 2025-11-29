Abbas Gündüz: Jandarma Orgeneral Ali Çardakcı Komutasında İstanbul'da Zehir Tacirlerine Darbe

Abbas Gündüz, Orgeneral Ali Çardakcı liderliğindeki jandarma operasyonunda 150 bin sentetik hap, bin 230 kutu kaçak ilaç ve imalathane ele geçirildiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:04
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Deneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İstanbul'da düzenlenen operasyona ilişkin değerlendirmesinde vurguladı:

Gündüz: "Jandarma teşkilatımız ülkemiz genelinde suç ve suçluya göz açtırmıyor"

Operasyonun Detayları ve Toplum Sağlığına Etkisi

İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen başarılı operasyonda 150 bin adet sentetik uyuşturucu hap, bin 230 kutu kaçak kanser ilacı ve bir uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Gündüz, bu bulgunun sadece bir operasyon başarısı olmadığını, aynı zamanda toplum sağlığını koruyan büyük bir devlet refleksi olduğunu belirtti.

Gündüz, "Bu kararlılığın mimarı olan Jandarma Genel Komutanımıza, KOM ve Narkotik birimlerimize, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve sahada görev yapan her bir kahramanımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Çocuklarımızın geleceğine göz diken zehir tacirlerine, milletimizin sağlığıyla oynayan karanlık şebekelere, toplumsal huzuru bozmaya çalışan suç odaklarına karşı verilen bu mücadele, devletimizin tereddütsüz kararlılığının somut göstergesidir" dedi.

Jandarmanın Rolü: Güvenlik ve Kararlılık

Gündüz, jandarmanın yalnızca suçluları yakalamadığını; milletin nefesini, gençlerin geleceğini ve toplumun huzurunu koruduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin nefesini, gençlerin geleceğini, toplumun huzurunu koruyor. Uykusuz gecelerin, titiz takibin, can pahasına verilen mücadelenin her bir adımı, bu milletin gönlünde karşılığını buluyor. Devletimizin kudreti, Jandarmamızın disiplin ve cesaretiyle birleştiğinde; hiçbir suç örgütü bu topraklarda barınamaz. Millet adına bir kez daha tebrik ediyor, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Ali Çardakcı komutasında yürütülen bu kararlı mücadeleyi yürekten destekliyoruz"

