Abbas Gündüz: Türkiye Ortadoğu’da Hızla Güçleniyor — Terörsüz Türkiye Hedefi

Abbas Gündüz, terörsüz Türkiye hedefine Emin adımlarla ilerlenirken Türkiye’nin Ortadoğu’da hızla güçlendiğini ve Cumhur İttifakı’nın bu sürecin temeli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:46
Abbas Gündüz: Türkiye Ortadoğu’da Hızla Güçleniyor — Terörsüz Türkiye Hedefi

Abbas Gündüz: Türkiye Ortadoğu’da Hızla Güçleniyor — Terörsüz Türkiye Hedefi

Dernek Başkanı Gündüz: Cumhur İttifakı, devlet aklı ve millet iradesi bu sürecin temeli

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe kararlılıkla yürüdüğünü ve ülkenin Ortadoğu’da hızla güçlendiğini ifade etti.

Gündüz, ülkenin bugün yıllardır özlemi çekilen terörden arındırılmış, huzur ve güven içinde bir yarına doğru ilerliyorsa bunun temelinde Cumhur İttifakının sağlam duruşu, devlet aklı ve millet iradesinin bulunduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, devlet tecrübesi ve kararlılığı, Devlet Bahçeli’nin milli duruşu, feraseti ve devlet adamlığıyla birleşince, Türkiye teröre aman vermeyen bir mücadele iradesi ortaya koymuştur. Bugün ortaya konan Terörsüz Türkiye vizyonu bir siyasi söylem değil, milletin geleceğine dokunan tarihi bir hedeftir. Bu hedefe giden yol ise birlikten, kardeşlikten ve Cumhur İttifakının milleti önceleyen kararlı duruşundan geçmektedir. Birileri karanlık odaklarla pazarlık masaları kurarken, birileri terör örgütlerinin gölgesinden siyaset devşirmeye çalışırken Cumhur İttifakı milletin yanında, devletin yanında, bekamızın yanında durmuştur. Bugün Bahçeli’nin açık ve net mesajı ‘Bu ülke terörden temizlenecek, millet huzura kavuşacak’ iradesinin en güçlü göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dik duruşu ve Bahçeli’nin devlet aklıyla ortaya koyduğu bu birliktelik, yalnızca bir siyasi ortaklık değil; Türkiye’nin geleceğine atılmış sağlam bir imzadır. Birlik varsa güç vardır. Kardeşlik varsa huzur vardır. Cumhur İttifakı varsa Türkiye için umut vardır. Milletimizin dualarıyla, devletimizin kararlılığıyla terörsüz, güçlü, huzurlu bir Türkiye hedefi adım adım gerçeğe dönüşüyor" dedi.

TERÖR GAZİSİ, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, GAZİLERİ VE TERÖR MAĞDURLARI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI...

TERÖR GAZİSİ, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, GAZİLERİ VE TERÖR MAĞDURLARI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI ABBAS GÜNDÜZ, TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ EMİN ADIMLARLA İLERLERKEN TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU’DA HIZLA GÜÇLENDİĞİNİ SÖYLEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?
2
Fırat Life Style’dan Bakanlık Kampanyasına Güçlü Destek: Natura Paryal ile Uygun Konut
3
İsmail Kurtoğlu'na 200 Milyon TL'lik Senet Dolandırıcılığı
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Vali İsmail Ustaoğlu'na "Sarıkız" Tablosu ile Ziyaret
5
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda dijital uyarı: 'Dijital devrimi ıskalayan tarihten silinir'
6
Bişkek'te 'Altay' Yerleşimi: 34 Binden Fazla Daireyle Yeni Kentsel Proje
7
Mesut Kocagöz Yedinci: Türkiye'nin En Beğenilen İlçe Başkanları Açıklandı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?