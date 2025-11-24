Abbas Gündüz: Türkiye Ortadoğu’da Hızla Güçleniyor — Terörsüz Türkiye Hedefi

Dernek Başkanı Gündüz: Cumhur İttifakı, devlet aklı ve millet iradesi bu sürecin temeli

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe kararlılıkla yürüdüğünü ve ülkenin Ortadoğu’da hızla güçlendiğini ifade etti.

Gündüz, ülkenin bugün yıllardır özlemi çekilen terörden arındırılmış, huzur ve güven içinde bir yarına doğru ilerliyorsa bunun temelinde Cumhur İttifakının sağlam duruşu, devlet aklı ve millet iradesinin bulunduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, devlet tecrübesi ve kararlılığı, Devlet Bahçeli’nin milli duruşu, feraseti ve devlet adamlığıyla birleşince, Türkiye teröre aman vermeyen bir mücadele iradesi ortaya koymuştur. Bugün ortaya konan Terörsüz Türkiye vizyonu bir siyasi söylem değil, milletin geleceğine dokunan tarihi bir hedeftir. Bu hedefe giden yol ise birlikten, kardeşlikten ve Cumhur İttifakının milleti önceleyen kararlı duruşundan geçmektedir. Birileri karanlık odaklarla pazarlık masaları kurarken, birileri terör örgütlerinin gölgesinden siyaset devşirmeye çalışırken Cumhur İttifakı milletin yanında, devletin yanında, bekamızın yanında durmuştur. Bugün Bahçeli’nin açık ve net mesajı ‘Bu ülke terörden temizlenecek, millet huzura kavuşacak’ iradesinin en güçlü göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dik duruşu ve Bahçeli’nin devlet aklıyla ortaya koyduğu bu birliktelik, yalnızca bir siyasi ortaklık değil; Türkiye’nin geleceğine atılmış sağlam bir imzadır. Birlik varsa güç vardır. Kardeşlik varsa huzur vardır. Cumhur İttifakı varsa Türkiye için umut vardır. Milletimizin dualarıyla, devletimizin kararlılığıyla terörsüz, güçlü, huzurlu bir Türkiye hedefi adım adım gerçeğe dönüşüyor" dedi.

TERÖR GAZİSİ, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, GAZİLERİ VE TERÖR MAĞDURLARI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI ABBAS GÜNDÜZ, TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ EMİN ADIMLARLA İLERLERKEN TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU’DA HIZLA GÜÇLENDİĞİNİ SÖYLEDİ.