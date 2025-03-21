ABD, Arktik Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı'nda Sondaj İçin Hazırlanıyor

ABD Yönetiminden Sondaj Hamlesi

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Alaska eyaletindeki tartışmalı Arktik Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı (ANWR) için sondaj çalışmalarını artırma planlarını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD İçişleri Bakanlığı, Alaska ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, sığınağın tamamının petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarına açılması yönünde adımlar atılacağı belirtildi.

Alaska'nın Enerji Potansiyeli

İçişleri Bakanı Doug Burgum, "Federal hükümet, uzun süre enerji potansiyelinden yararlanmayı engelledi. Şimdi, eyaletin bol kaynaklarını benimsemenin zamanı geldi," şeklinde konuştu.

Trump'ın İlk Gününde Attığı Adımlar

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde Alaska'daki yaban hayatı koruma sahası dahil olmak üzere birçok alanda petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarını artırmak için kararnameler imzalamıştı. Trump, 19 Mart'ta, başta Çin olmak üzere diğer ülkelerin kömürlü termik santraller açarak ülkelerine karşı ekonomik avantaj elde ettiğini savunarak, ekibine "derhal" kömürle enerji üretmeye başlama yetkisi verdiğini duyurmuştu.