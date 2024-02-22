ABD Başkanı Biden'a Los Angeles ziyaretinde "soykırım destekçisi" tepkisi ile karşılandı

Los Angeles’ta Culver City Julian Dixon Kütüphanesi’ne konuşma yapacağı sırada, Biden’ı Filistinli göstericiler karşıladı. İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara destek olduğu için Biden’ı eleştiren göstericiler, konvoyun binaya girmesini engellemeye çalışırken, "soykırım destekçisi" sloganları attılar.

Gazze’de kadın ve çocukların da aralarında olduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve BM yetkililerinin de savaş suçu olarak nitelendirdiği İsrail saldırılarına rağmen, BMGK’de veto hakkına sahip olan ABD, ateşkes önerilerini reddederek BMGK’nin etkisiz kalmasına neden oluyor.

ABD, daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023 tarihlerinde BMGK’ye Gazze ile ilgili getirilen karar tasarılarını veto etmişti. ABD yönetimi, en son 20 Şubat’ta Cezayir’in sunduğu ve Gazze’de insani durumun düzeltilmesi için ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını da veto etmişti. BMGK’deki 15 ülkenin 13’ü tasarıya “evet” derken, İngiltere "çekimser" oy kullanmıştı.