ABD'de Karagöz Gölge Oyunu, Binlerce Çocuğa Ulaştı

ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından yürütülen "Karagöz ABD Gösterileri 2025" projesi, ramazan ayında başlayarak altı eyalette binlerce çocukla buluştu. New York merkezli sanat grubu TAASNY, bu kültürel yolculuğa 22 Mart itibarıyla start verdi ve projede "Karagöz Everywhere" ekibi, şimdiye kadar ABD’nin altı farklı eyaletinde dört bini aşkın çocuk ve ailesiyle bir araya geldi.

Etkinlikler sırasında, hem Karagöz-Hacivat gölge oyunları sahnelendi hem de çocuklara geleneksel tasvir yapım atölyeleri düzenlendi. New York, New Jersey, Virginia, Washington D.C., Connecticut, Philadelphia ve Delaware gibi eyaletlerde gerçekleştirilen gösteriler, Türk kültürünün bu özgün sanatsal unsurunu çocuklara sunarak eğitici bir deneyime dönüştürdü.

Çocuklar, gösterilerde Karagöz’ün mizahi diliyle keyifli anlar geçirirken, atölyelerde kukla yapımını öğrenerek bu geleneksel sanata doğrudan katılım sağladılar. Projenin en coşkulu anlarından biri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları oldu. ABD’nin farklı bölgelerinde düzenlenen etkinliklerde Karagöz gösterilerinin yanı sıra Türkçe şarkılar, geleneksel çocuk oyunları ve sahne performanslarıyla bayram coşkusu yaşandı.

Karagöz oyunu, eğlendirirken kültürü ve tarih bilgilerini de aktarıyor. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen bu proje, 700 yıllık geçmişe sahip Karagöz sanatını yeni nesillere tanıtmayı ve Amerika'daki Türk toplumuyla buluşturmayı hedefliyor. UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tescillenen Karagöz, ABD’nin farklı şehirlerinde düzenlenen gösterilerle hem eğlendiriyor hem de öğretiyor.

Türk-Amerikan derneklerinin de katkılarıyla düzenlenen etkinlikler, çocukların hem ana dillerini hem de kültürel kimliklerini daha yakından tanımalarına fırsat sunuyor. TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı, proje hakkında şunları söyledi: "Karagöz, bizim kültürel mirasımızın yaşayan bir sembolü. Bu projeyle hem geleneğimizi tanıttık hem de çocuklara unutulmaz bir kültür deneyimi sunduk. Her gösteride gördüğümüz ilgi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Amerika’da Türk kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için bu tür projeler büyük önem taşıyor. Desteklerinden dolayı YTB’ye teşekkür ediyorum."

Yazıcı, çırak Kutay Manfurat ve sahne amiri Bedirhan Sezer ile birlikte, gösteriler ve lojistik sürecindeki tüm detaylarda aktif rol alıyor. Karagöz ABD Turnesi, 23 Mayıs 2025 tarihine kadar sürecek etkinliklerle Türk kültürünü Amerika'da tanıtmaya devam edecek.

ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından yürütülen "Karagöz ABD Gösterileri 2025" projesi kapsamında "Karagöz Everywhere" ekibi, şimdiye dek ABD’de altı farklı eyalette dört bini aşkın çocuk ve ailesiyle buluştu. Etkinliklerde hem Karagöz-Hacivat gölge oyunları sahnelendi hem de çocuklara yönelik geleneksel tasvir yapım atölyeleri düzenlendi.

ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından yürütülen "Karagöz ABD Gösterileri 2025" projesi kapsamında "Karagöz Everywhere" ekibi, şimdiye dek ABD’de altı farklı eyalette dört bini aşkın çocuk ve ailesiyle buluştu. Etkinliklerde hem Karagöz-Hacivat gölge oyunları sahnelendi hem de çocuklara yönelik geleneksel tasvir yapım atölyeleri düzenlendi.