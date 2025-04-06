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ABD'de Kasırga ve Seller 16 Can Aldı

Orta Batı ve Güney eyaletlerini etkileyen kasırgalar ve seller, hayatını kaybedenlerin sayısını 16'ya yükseltti.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:32
ABD'de Kasırga ve Seller 16 Can Aldı

ABD'nin orta batı ve güney kesimlerini etkisi altına alan kasırgalar ve meydana gelen seller, yaşamını yitirenlerin sayısını 16'ya çıkardı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, Alabama, Mississippi, Kentucky ve Tennessee gibi eyaletlerde kasırgaların neden olduğu sellerin "ciddi seviyeye" ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Yerel yetkililer, bu eyaletlerde kasırga ve ani sel uyarıları yapıldığını belirtirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini kaydetti.

Kentucky eyaletinde yüzlerce yol, devrilen ağaçlar, sel suları ve kaya kaymaları nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Bu eyaletin kuzeyinde bir kasabada ise 2 bin kişi için zorunlu tahliye talimatı verildi.

Ayrıca, FlightAware.com verilerine göre, ABD genelinde 521 uçak seferi iptal edildi ve 6 bin 400'ü aşkın sefer ertelendi.

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