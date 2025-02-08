ABD'de Milyonlarca Kişi Yeni Kar Fırtınasına Hazırlanıyor

ABD'nin Kuzeydoğusu Yeni Kar Fırtınasına Hazırlanıyor

ABD'de, milyonlarca kişinin yaşadığı kuzeydoğu eyaletleri, bu hafta sonu beklenen kar fırtınasına hazırlık yapıyor. ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, bu geceden itibaren 10'dan fazla eyalette etkili kılacak kar yağışının yaşanacağını bildirdi.

Kış Fırtınası Uyarısı

Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pensilvanya ve New Jersey eyaletlerinin kuzey kesimlerinde kış fırtınası uyarısı yapılmış durumda. Bu bölgelerde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaşabileceği belirtiliyor.

New York'ta Kar Yağışı

New York kenti ve çevresinde, yerel saatle 20.00'de başlaması beklenen kar yağışının, ertesi gün de aralıklarla devam edeceği ifade edildi. Bu bölgede 5 ila 10 santimetre kadar kar bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarılar

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla yağan yağmurla karışık olacağına dikkat çekerek, yollarda buzlanma olabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle, vatandaşların gerekli önlemleri alması ve mümkün olduğunca trafiğe çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Hava Durumu Tahminleri

Hafta sonu kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olacak kar yağışının, hafta başında güneye doğru kayması bekleniyor. Bu durum, meteorolojik öngörüler doğrultusunda kentlerdeki hava koşullarını ciddi şekilde etkileyecek.