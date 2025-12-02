ABD’den Güney Kore’ye Gümrük Vergisi İndirimi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, 1 Kasım'dan itibaren otomobil gümrük vergilerinin yüzde 15'e indirilmesi dahil Güney Kore’den ithalatta belirli vergi indirimleri yapılacağını açıkladı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Güney Kore ile yürütülen ikili ticaret ve yatırım anlaşması kapsamında, Güney Kore’den ithal edilen mallarda gümrük vergilerinde indirim yapılacağını duyurdu.

Lutnick sosyal medya paylaşımında, Güney Kore’nin stratejik yatırım yasasını parlamento aracılığıyla resmen yürürlüğe koyma adımına atıfta bulunarak, "Bu önemli adım, ABD sanayisinin ve işçilerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ile imzaladığı ticaret anlaşmasının tüm avantajlarından yararlanmasını sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Lutnick, Washington’un Güney Kore’den ithal edilen otomobillere uygulanan yüzde 25lik gümrük vergisinde indirime gideceğini ve "ABD, 1 Kasım’dan itibaren otomobil gümrük vergilerinin yüzde 15’e indirilmesi de dahil belirli gümrük vergilerini düşürecek" dedi.

Ayrıca Lutnick, "Uçak parçalarındaki gümrük vergilerini kaldırıyoruz ve Güney Kore’nin karşılıklı tarife oranı Japonya ve AB ile aynı seviyeye getirilecek" ifadelerini kullandı.

Howard Lutnick, Güney Kore’nin ABD yatırımlarına olan bağlılığının iki ülkenin ekonomik ortaklığını, yurtiçi istihdamını ve sanayisini güçlendirdiğini vurgulayarak, "İki ülke arasındaki derin güven için de minnettarız. Her iki ülke için daha güçlü ve daha müreffeh bir gelecek inşa etmek üzere Seul ile yakın işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

