ABD'den Rus Medyasına Yeni Yaptırımlar

ABD, Rus medyasının istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 22:15
ABD'den Rus Medyasına Yeni Yaptırımlar

ABD'nin Rus Medyasına Yaptırımlar

ABD yönetimi, yabancı ülkelerde "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Rus medyasına yönelik yeni yaptırımlar getirdi.

Faaliyetler ve Yaptırım Detayları

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın devlet kanalı RT ile bağlantılı üç kurum ve iki bireye yaptırım uygulanacağını duyurdu. Blinken, bu kişilerin ve kurumların RT ile işbirliği içinde yabancı ülkelerde ciddi dezenformasyon faaliyetlerine katıldıklarını belirtti.

Dezenformasyon İddiaları

Bakan, RT'nin sadece dezenformasyon değil, aynı zamanda "örtülü casusluk" faaliyetleriyle de meşgul olduğunu ifade etti. Blinken, bu tür eylemlerin Moskova'nın Ukrayna gibi çatışma bölgelerinde yürüttüğü kampanyaların bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Geçmişteki Müdahaleler

ABD Adalet Bakanlığı, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, bazı Rusya'ya bağlı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarını 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı. Ayrıca, 2016 yılındaki seçimlerde de RT ve diğer medya kanallarının müdahale ettiği yönünde bulgulara ulaştıklarını bildirdi. Moskova ise bu iddiaları sürekli reddetmektedir.

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