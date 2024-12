ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Suriye ve Gazze Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Suriye Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de kurulacak yeni yönetimin, mezhep ve dış güçler tarafından etki altına alınmamak için mevcut fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Blinken, Dış İlişkiler Konseyi (CFR) konferansında yaptığı konuşmada, "Şimdi temel soru şu; Suriye halkı bu andan faydalanabilir mi, ülkelerini daha iyi bir yola sokabilir mi?" dedi.

Zorluklar ve Fırsatlar

Uzun zamandır bir diktatör, dış güç, terör örgütü ya da mezhep tarafından yönetilmemek için bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Blinken, "Zorluk bu." ifadesini kullandı. Esed'in Suriye'den kovulmasını olumlu bulduğunu belirten Blinken, bu duruma ilişkin bazı komplikasyonlarla karşılaşacaklarını vurguladı.

Bölgesel İşbirliği

Suriye'nin geleceği hakkında diğer ülkelerle işbirliği yaptıklarını söyleyen Blinken, "Sadece birkaç gün önce Ürdün'de Türkiye, Ürdün, Mısır, Körfez ülkeleri, Irak ve bazı Avrupa ülkeleriyle bir araya geldik ve Suriye için ortak ilkeler oluşturduk." dedi. Suriye'nin hâlâ parçalanma riski taşıdığına dikkat çeken Blinken, bu durumun Suriye halkı için kötü sonuçlar doğuracağına vurgu yaptı.

Gazze İle İlgili Umutlar

Gazze'deki ateşkes müzakereleriyle ilgili umutlu konuşan Blinken, Hamas ile İsrail arasında kalıcı bir çözüm bulmak için son günlerine kadar çalışacağını ifade etti. 20 Ocak'ta görevi sona erecek bakan, "Bunu başarmak için kalan her haftanın her gününün her dakikasını kullanacağız." diyerek kararlılığını dile getirdi.

İran ile İlgili Müzakereler

İran'ın nükleer silah üretme isteği üzerine açıklamalarda bulunan Blinken, çeşitli savunma hatlarının kaybedilmesi nedeniyle bu konuda daha fazla düşünceler olabileceğini belirtti. Müslümanların rejim değişikliği konusunda geçmiş deneyimlerin başarılı olmadığını ifade eden Blinken, hala İran ile müzakere ihtimalinin bulunduğunu düşündüğünü aktardı.

Sonuç olarak, Blinken’ın açıklamaları, Suriye’nin geleceği ve Gazze'deki ateşkes süreci hakkında önemli mesajlar taşıyor.