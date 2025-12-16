DOLAR
ABD, 'Güney Mızrağı' Operasyonu'nda Uyuşturucu İddiasıyla 3 Tekneye Saldırdı

SOUTHCOM, ABD'nin Güney Mızrağı Operasyonu kapsamındaki saldırılarda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 tekneye vurulduğunu ve toplam 8 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 08:52
SOUTHCOM: 8 kişi öldü

ABD, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

SOUTHCOM'dan yapılan açıklamaya göre, Güney Mızrağı Operasyonunu yürüten ortak görev gücü, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından işletilen üç tekneye ölümcül saldırılar düzenledi.

Açıklamada, elde edilen istihbaratın hedef alınan teknelerin Doğu Pasifik'teki uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyrettiğini ve kaçakçılık yaptığı bilgisini doğruladığı vurgulandı.

"Bu operasyonlar sırasında toplam 8 erkek narko-terörist öldürülmüştür". Açıklamada ayrıca saldırıların ilk teknede 3, ikinci teknede 2 ve üçüncü teknede 3 kişi olmak üzere toplamda 8 kişiye yönelik olduğu kaydedildi.

SOUTHCOM'un açıklaması, ABD'nin bölgedeki uyuşturucu trafiğine karşı askeri müdahalelerini sürdürdüğünü gösteriyor.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 3 tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Bu operasyonlar sırasında toplam 8 erkek narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

