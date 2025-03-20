ABD'li George Glezmann, 2,5 Yıl Sonra Afganistan'da Serbest Bırakıldı

George Glezmann'ın Serbest Bırakılması

Afganistan'da 2,5 yıl süren tutukluluğunun ardından ABD vatandaşı George Glezmann serbest bırakıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu önemli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Marco Rubio'dan Açıklama

Rubio, Glezmann’ın özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, "George, 2,5 yıldır Afganistan’da haksız yere tutuldu, ancak şimdi eşi ile tekrar buluşmak için yolda. Evine hoş geldin George," ifadesini paylaştı.

Taliban'dan İyi Niyet Göstergesi

Arabulucu ekipte yer alan ABD'nin eski Kabil Büyükelçisi Zalmay Halilzad, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Taliban hükümeti'nin Glezmann’ı serbest bırakmayı kabul etmesinin, ABD başkanına ve Amerikan halkına iyi niyet göstergesi olduğunu belirtti. "George, ailesinin yanına doğru yola çıktı," şeklinde bir açıklamada bulundu.

Müzakerelerin Sonucu

Glezmann’ın serbest bırakılması, Katar ve ABD arabulucularının yürüttüğü haftalar süren müzakerelerin ardından gerçekleşti. Dış ilişkilere dair uzman bir kaynak, bu bilgilere CNN aracılığıyla ulaştı.

Glezmann'ın İlk Seyahati

66 yaşındaki Glezmann, Taliban tarafından Aralık 2022'de gözaltına alınmıştı. Glezmann'ın Afganistan’a beş günlük bir gezi için gittiği, ABD Senatörleri Jon Ossoff ve Raphael Warnock tarafından iddia edilmişti. Ziyaretin amacı, "ülkenin kültürel manzarasını ve zengin tarihini keşfetmek" olarak belirtiliyordu.