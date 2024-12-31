DOLAR
35,36 -0,11%
EURO
36,64 0,36%
ALTIN
2.984,92 -0,76%
BITCOIN
3.350.223,95 -0,16%

ABD, Yemen'de Husilere Hedefli Saldırılar Düzenledi

ABD, Yemen'deki Husilere ait hedeflere yönelik birden fazla hava ve deniz saldırısı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:49
ABD, Yemen'de Husilere Hedefli Saldırılar Düzenledi

ABD, Yemen'de Husi Hedeflerine Saldırdı

Orta Doğu'daki ABD güçleri, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik biri 30 ve diğeri 31 Aralık tarihlerinde birden fazla saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

CENTCOM'dan Açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Yemen'in Sana ve Husi kontrolündeki kıyı bölgelerinde İran destekli Husi hedeflerine karşı hassas saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Saldırıların Detayları

Açıklamada, ABD donanmasına yönelik saldırılarda kullanılmak üzere sahip olduğu komuta, kontrol, üretim ve depolama tesislerinin hedef alındığı belirtilirken, bu tesislerin imha edildiği vurgulandı.

Tesislerin İmhası

Ayrıca ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri, Kızıldeniz üzerinde bir Husi kıyı radarı tesisi ile birlikte 7 seyir füzesini ve bir insansız hava aracını etkin bir şekilde imha ettiğini bildirdi..

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da Ekskavatör Hırsızlığı: Polisi Vuran Şahıs Öldürüldü
2
Kocaeli'de Doğal Gaz Patlamasında Hedef: Gaz Arzını Yüzde 85'e Çıkarmak
3
Bakan Kurum: 2025'te Depremzedeleri Yuvalarına Kavuşturacağız
4
Van'da Sözleşmeli Personelin Davasına 'Yürütmeyi Durdurma' Kararı
5
TİKA, Tanzanya'da Kadınların Ekonomik Katılımını Destekleyecek Atölye Açtı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi: Türkiye'nin İlerlemeleri ve Hedefleri
7
Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ'tan Sağlık Turizmi Çalıştayı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler