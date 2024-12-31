ABD, Yemen'de Husilere Hedefli Saldırılar Düzenledi

ABD, Yemen'de Husi Hedeflerine Saldırdı

Orta Doğu'daki ABD güçleri, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik biri 30 ve diğeri 31 Aralık tarihlerinde birden fazla saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

CENTCOM'dan Açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Yemen'in Sana ve Husi kontrolündeki kıyı bölgelerinde İran destekli Husi hedeflerine karşı hassas saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Saldırıların Detayları

Açıklamada, ABD donanmasına yönelik saldırılarda kullanılmak üzere sahip olduğu komuta, kontrol, üretim ve depolama tesislerinin hedef alındığı belirtilirken, bu tesislerin imha edildiği vurgulandı.

Tesislerin İmhası

Ayrıca ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri, Kızıldeniz üzerinde bir Husi kıyı radarı tesisi ile birlikte 7 seyir füzesini ve bir insansız hava aracını etkin bir şekilde imha ettiğini bildirdi..