Abdulkadir Ürüşan: 'Üretici bu toprağın alın teri, bereketidir' — Saman ve Yem Fiyatlarında Alarm

Abdulkadir Ürüşan: 'Üretici bu toprağın alın teri, bereketidir'

Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Ürüşan'tan çağrı

Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan, hayvancılık sektöründeki üreticilerin artan maliyetler karşısında zarar ettiğini belirterek, sektörün acil destek beklediğini vurguladı.

Ürüşan, üreticilerin emeğinin karşılığını alamadığını, et ve saman fiyatlarındaki yüksek artışların yetiştiricileri zora soktuğunu söyledi. Zamların üreticilerin değil, kurumsal firmaların kasasını doldurduğunu ifade etti.

Başkan Ürüşan'ın verdiği verilere göre; iki ay önce 4.500 TL olan besi maliyeti şu anda 9.000 TL seviyesine yükseldi, bazı doğu ve güneydoğu illerinde ise bu rakam 10.000 TL'ye kadar çıktı. Yem fiyatları bu sezonda 650 TL iken şimdi 850 TL'ye yükseldi. Pancar küspesi fabrika tonu ise başlangıçta 1.600 TL iken şimdi 2.800 TL seviyesine ulaştı.

Ürüşan, "Üreticilerimiz artan maliyetler karşısında ayakta durmakta zorluk çekiyor. Zamlar üreticilerimizi değil kurumsal firmaların kasasını dolduruyor. Bu da üreticilerimizin alın terindeki helal kazancından yoksun bırakıyor" dedi.

Üreticilerin tek umudunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Ürüşan, devlet yetkililerinden saman, yem, pancar küsbesi ve arpa fiyatlarına ilişkin acil tedbir talep etti. "Tüm üreticilerimizi birlik olmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Ürüşan sözlerini, "Üretici bu toprağın alın teridir, bereketidir. Bu ülke üreticisi ayakta durursa, bu millet tok olur. Üretici güçlenirse, ülke de güçlenir" diyerek tamamladı.

'Birlik, alın terine sahip çıkmanın adıdır.'

Başkan Ürüşan, birlik olmanın üreticinin sesini yükselteceğini ve emeğin karşılığını almasına yardımcı olacağını vurguladı. Et fiyatlarının enflasyona paralel yükseldiğini ancak üreticinin yüksek girdi maliyetleri nedeniyle kendini korumak zorunda kaldığını belirtti.

Ürüşan, "Zam hastalığına yakalanan para sevdalılarının arasında üreticilerimiz eziliyor. Önümüzdeki süreçte et fiyatları yükselir mi, önümüz Ramazan; devletimiz bu fiyatlar karşısında acilen önlem almalı" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

"Biz emeğin yanındayız, biz üreticinin yanındayız, biz hakkın yanındayız" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı ve devlet ile millet için iyi dileklerde bulundu.

