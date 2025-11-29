Abdulkadir Ürüşan: 'Üretici bu toprağın alın teri, bereketidir' — Saman ve Yem Fiyatlarında Alarm

Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan, artan yem, saman ve pancar küspesi fiyatlarının üreticiyi zor durumda bıraktığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek beklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:23
Abdulkadir Ürüşan: 'Üretici bu toprağın alın teri, bereketidir' — Saman ve Yem Fiyatlarında Alarm

Abdulkadir Ürüşan: 'Üretici bu toprağın alın teri, bereketidir'

Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Ürüşan'tan çağrı

Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan, hayvancılık sektöründeki üreticilerin artan maliyetler karşısında zarar ettiğini belirterek, sektörün acil destek beklediğini vurguladı.

Ürüşan, üreticilerin emeğinin karşılığını alamadığını, et ve saman fiyatlarındaki yüksek artışların yetiştiricileri zora soktuğunu söyledi. Zamların üreticilerin değil, kurumsal firmaların kasasını doldurduğunu ifade etti.

Başkan Ürüşan'ın verdiği verilere göre; iki ay önce 4.500 TL olan besi maliyeti şu anda 9.000 TL seviyesine yükseldi, bazı doğu ve güneydoğu illerinde ise bu rakam 10.000 TL'ye kadar çıktı. Yem fiyatları bu sezonda 650 TL iken şimdi 850 TL'ye yükseldi. Pancar küspesi fabrika tonu ise başlangıçta 1.600 TL iken şimdi 2.800 TL seviyesine ulaştı.

Ürüşan, "Üreticilerimiz artan maliyetler karşısında ayakta durmakta zorluk çekiyor. Zamlar üreticilerimizi değil kurumsal firmaların kasasını dolduruyor. Bu da üreticilerimizin alın terindeki helal kazancından yoksun bırakıyor" dedi.

Üreticilerin tek umudunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Ürüşan, devlet yetkililerinden saman, yem, pancar küsbesi ve arpa fiyatlarına ilişkin acil tedbir talep etti. "Tüm üreticilerimizi birlik olmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Ürüşan sözlerini, "Üretici bu toprağın alın teridir, bereketidir. Bu ülke üreticisi ayakta durursa, bu millet tok olur. Üretici güçlenirse, ülke de güçlenir" diyerek tamamladı.

'Birlik, alın terine sahip çıkmanın adıdır.'

Başkan Ürüşan, birlik olmanın üreticinin sesini yükselteceğini ve emeğin karşılığını almasına yardımcı olacağını vurguladı. Et fiyatlarının enflasyona paralel yükseldiğini ancak üreticinin yüksek girdi maliyetleri nedeniyle kendini korumak zorunda kaldığını belirtti.

Ürüşan, "Zam hastalığına yakalanan para sevdalılarının arasında üreticilerimiz eziliyor. Önümüzdeki süreçte et fiyatları yükselir mi, önümüz Ramazan; devletimiz bu fiyatlar karşısında acilen önlem almalı" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

"Biz emeğin yanındayız, biz üreticinin yanındayız, biz hakkın yanındayız" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı ve devlet ile millet için iyi dileklerde bulundu.

KIRMIZI ET ÜRETİCİLER BİRLİĞİ BAŞKANI ABDULKADİR ÜRÜŞAN, ÜRETİCİLERİN BU TOPRAĞIN ALIN TERİ VE...

KIRMIZI ET ÜRETİCİLER BİRLİĞİ BAŞKANI ABDULKADİR ÜRÜŞAN, ÜRETİCİLERİN BU TOPRAĞIN ALIN TERİ VE BEREKETİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
4
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
5
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu
6
Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?