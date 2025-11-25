Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Acil Toplatma Kararı: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Piyasadan İndirildi

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, yapılan denetimler sonucunda evlerde sık kullanılan iki lavabo açıcı ürünü için güvensiz raporu verdi ve ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Denetim Bulguları

İncelemelerde, Roy ve Meltem markalarına ait lavabo açıcı ürünlerin çocuk emniyetli kapatma düzenekleri standartlarına uymadığı tespit edildi. Bakanlık, bu ürünlerin özellikle küçük çocuklar için hayati risk oluşturabileceği uyarısında bulundu ve raftan indirilmesini istedi.

Yasaklanan ve Toplatılan Ürünler

Bakanlığın Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi (GÜBİS) üzerinden paylaştığı detaylara göre yasaklanan ürünler şunlardır:

Marka: MELTEM

Ürün Tanımı: Kostik Lavabo Açıcı

Parti/Seri No: 1310-72-2

Tespit Edilen Sorun: Çocuk kilit mekanizmasının mevzuata uygun olmaması.

Marka: ROY

Ürün Tanımı: Lavabo Açıcı (600 Mg Beyaz Plastik Şişe)

Bildirim No: 2025110005

Tespit Edilen Sorun: Kapak emniyet sisteminin çocukların açabileceği kadar güvensiz olması.

Neden Yasaklandılar?

Ticaret Bakanlığı, özellikle kostik gibi yakıcı ve tahriş edici maddeler içeren temizlik ürünlerinde ambalaj ve kapak güvenliğine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan testlerde söz konusu ürünlerin kapaklarının çocukların açabileceği yapıda olduğu belirlendi; bu da ciddi sağlık riskleri doğuruyor.

Tüketicilere Uyarı: Bakanlık, evinde bu parti numaralı Roy veya Meltem markalı ürünlerden bulunan tüketicileri söz konusu ürünleri kullanmamaya ve yetkili mercilere iade etmeye çağırdı.