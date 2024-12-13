Adalet Bakanı Tunç, Batı Karadeniz Tanıtım Günleri'nde İddialı Açıklamalar Yaptı

Adalet Bakanı Tunç, Geleneksel Batı Karadeniz Tanıtım Günleri'ne Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenen Batı Karadeniz Tanıtım Günleri'ne katılarak, Türkiye'nin 81 vilayetinde gerçekleştirilen büyük projelere vurgu yaptı: "22 yıldan bu yana Türkiye'nin 81 vilayeti, hiçbir ayrım yapılmadan çok büyük icraatlara, büyük eserlere, eser siyasetine sahne oldu. Hep 'Önce insan.' dedik."

Bartın, Zonguldak ve Karabük Dernekler Federasyonları'nın işbirliğiyle ve Kağıthane Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Hasbahçe Mesire Alanı'nda gerçekleşti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Konuşmasında, Tunç, Bartın ve Karabük'ün de geçmişte Zonguldak'a bağlı olduğunu hatırlatarak, bu iki ilin bağımsızlığa adım atmasının ardından projeler arasındaki birlikteliğin devam ettiğini belirtti. "Ortak projelerimiz var. Bu projeler, memleketimizi geliştirmek için çok önemli mesafeler aldırdı bize. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Bakan Tunç ayrıca, insanı güçlendirmek adına tüm alanlarda yoğun çaba harcadıklarının altını çizdi: "Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insan güçlü olacak ki aile güçlü olsun, aile güçlü olacak ki toplum olarak hep birlikte güçlü olalım."

Dev Projeler Yolda

Tunç, Filyos Projesi ve bölgenin enerji üssü haline gelmesi gibi önemli yatırımlara dikkat çekti. "Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün doğal zenginlikleri ile tarihi mekanları Batı Karadeniz bölgemizi harika kılıyor. Projelerimiz arasında Batı Karadeniz Sahil Yolu'nun inşası da var. Bugün dağları delmeye başladık; Bartın ile Kurucaşile arasındaki 5 tünelden 3’ü tamamlandı." diye ekledi.

Yöresel Ürünler ve Birliktelik

Batı Karadeniz Tanıtım Günleri'nde Bartın, Karabük ve Zonguldak'ın yöresel ürünleri sergilenecek. Tunç, sivil toplum kuruluşlarının İstanbul'da birlikteliği sağlama çabalarını takdir ederek, bu tür etkinliklerin çok değerli olduğunu belirtti. Tanıtım günleri, 15 Aralık'a kadar Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda ziyaretçilere açık olacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Dernekler Federasyonu, Zonguldak Dernekler Federasyonu ve Karabük Dernekler Federasyonu işbirliğinde, Kağıthane Belediyesinin ev sahipliğinde Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen Batı Karadeniz Tanıtım Günleri'ne katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Dernekler Federasyonu, Zonguldak Dernekler Federasyonu ve Karabük Dernekler Federasyonu işbirliğinde, Kağıthane Belediyesinin ev sahipliğinde Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen Batı Karadeniz Tanıtım Günleri'ne katılarak konuşma yaptı.