Adalet Bakanı Tunç: Kadınlar Türkiye Yüzyılı’nı İnşa Edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadınların rolünü önemseyerek iftar programında Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 22:11
Adalet Bakanı Tunç: Kadınlar Türkiye Yüzyılı’nı İnşa Edecek

Adalet Bakanı Tunç: Kadınlar Türkiye Yüzyılı’nı İnşa Edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, kadınların aile ve toplum üzerindeki güçlü etkisini vurgulayarak, "Şerife Bacı'nın torunlarıyız, Nene Hatunların torunlarıyız, Kara Fatmaların mirasıyız. Sizler, bugünün kadınları, o kahramanların emaneti olan Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksiniz," dedi.

Huzur ve Dayanışma Mesajı

Ankara Hakimevi’nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel iftar programında, Bakan Tunç, daha önce bu gelenekle birlikte kadınlarla yemek paylaşmayı arzuladıklarını belirtti. Katılımcılara karanfil vererek kutlama yapan Tunç, "Kadınların olduğu yerde huzur, sevgi ve dayanışma vardır. Bu akşam burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayının Önemi ve Kadınların Güçlendirilmesi

Bakan Tunç, Ramazan ayının Müslümanların birliğine vesile olmasını dileyerek, başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı. Kadının ailedeki rolüne dikkat çekerek, "Kadın güçlü olacak ki aile güçlü olsun," dedi. Ayrıca, kadın ihmaline karşı kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kadın Haklarının Gelişimi

Yıldan yıla artan kadın hakim ve savcı sayısına dikkat çeken Tunç, 2002 yılında 1847 olan kadın hakim ve savcı sayısının bugün 9,868'e yükseldiğini ve toplam hakim ve savcı sayısının %38'inin kadınlardan oluştuğunu belirtti. Ayrıca, kadın istihdam oranlarındaki artışa da değinerek, 2002 yılında %27.9 olan kadın iş gücüne katılım oranının %40'a yaklaştığını söyledi.

Gelecek İçin Stratejiler

Kadınların iş gücündeki yerinin artırılmasıyla ilgili hedeflerden söz eden Tunç, 2028 yılına kadar %40 iş gücüne katılım hedeflendiğini belirtti. Kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 2005 yılında 4.7 milyon olan kadın istihdam sayısının bugün 11 milyona ulaştığını açıkladı.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uygulanacak sosyal politikalar, eğitim ve sağlık alanındaki desteklerle güçlü bir aile yapısının inşasına odaklandıklarını ifade etti. "İnsanı güçlendirmek adına aldığımız tedbirlerle, geleceğin Türkiye'si daha güçlü bir şekilde inşa edilecektir," diyerek sözlerini sonlandırdı.

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