Adalet Bakanı Tunç: 'Türkiye Yüzyılı’nı Terörsüz İnşa Edeceğiz'

Adalet Bakanı Tunç, terörden kurtularak Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceklerini ifade etti ve basın özgürlüğüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 22:11
Adalet Bakanı Tunç: 'Türkiye Yüzyılı’nı Terörsüz İnşa Edeceğiz'

Adalet Bakanı Tunç, Basın Temsilcileriyle İftarda Buluştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi’nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlediği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Bir Gelecek Vurgusu

Konuşmasında, ramazanın kardeşlik ve birlik ayı olduğuna değinen Tunç, "Bu ay, milletin birliğine ve ülkenin dirliğine vesile olmalıdır" diyerek, Türkiye'nin terörden arınmış bir geleceğe kavuşması gerektiğini vurguladı. Tunç, "Terörden kurtularak, birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek, hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı, terörsüz bir Türkiye'yi inşa edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Adalet ve Basın İlişkisi

Tunç, adaletin, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile mümkün olduğunu belirterek, basın özgürlüğünün de bu bağlamda kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ülkedeki basın özgürlüğü konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Tunç, “Türkiye'de gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanan bir gazeteci yoktur”

Gazete Özgürlüğü ve Uluslararası Eleştiriler

Bakan Tunç, Türkiye'nin basın özgürlüğü endeksinde geri sıralarda gösterilmesini eleştirerek, “Bu tür eleştiriler Türk basınına bir haksızlıktır”

Önemli Yargı Reformları Yolda

Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin belirlediği hedeflerin gerçekleştirilmesi için iki yeni yargı paketinin hazırlandığını açıkladı. Bu paketlerin, vatandaşların adalete daha hızlı ulaşmasını sağlayacak tedbirleri içerdiğini belirtti.

Yeni Anayasa Hedefi

Bakan Yılmaz Tunç, Türkiye’nin hedeflerinden birinin “katılımcı ve sivil bir yeni anayasa” olduğunu ifade ederek, mevcut darbe anayasasının ruhunu aşacak reformlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Tunç, tüm toplum kesimlerinin uzlaşması gereken bu süreçte, “Türkiye Yüzyılı'na yeni bir anayasa ile başlamalıyız”Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

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