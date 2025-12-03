Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yarın Bayburt’ta: Yeni Adliye Binası Temeli Atılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yarın Bayburt’a geliyor; valilik ve parti ziyaretlerinin ardından yeni Bayburt Adliyesi temel atma törenine katılacak.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:51
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yarın Bayburt’ta

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarın Bayburt’a gelerek bir dizi kurum ziyaretinde bulunacak ve yeni adliye binasının temel atma törenine katılacak.

Program Detayları

Program, saat 09.30’da valilik ziyareti ile başlayacak. Ardından 10.00’da belediye, 10.30’da AK Parti Bayburt İl Başkanlığı ve 11.00’da MHP Bayburt İl Başkanlığı ziyaret edilecek.

11.30’da adliye ziyareti ve 12.30’da Bayburt Adliyesi temel atma töreni programın devamında yer alıyor.

Programın ardından Bakan Tunç, saat 14.30’da Bayburt’tan Gümüşhane’ye hareket edecek.

