Adana'da 27 Sahte Araç Plakası Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Adana'da 27 sahte araç plakası ele geçirildi

Operasyon ve gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir oto yıkama istasyonunda çok sayıda sahte araç plakası bulunduğu yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 27 sahte araç plakası ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma

Şüpheli hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı.

