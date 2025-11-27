Adana'da 52 Yılın En Kurak Dönemi: Seyhan Barajı'ndan Su Verilmiyor

Meteoroloji verilerine göre Adana, son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Sonbaharın son günlerine gelinmesine rağmen yağışların çok az olması, Seyhan Baraj Gölü seviyesinin düşmesine neden oldu. Baraj gölündeki su azalışı nedeniyle nehre ve sulama kanallarına su verilmiyor.

Su kesintileri ve etkileri

Seyhan Baraj Gölü'ndeki azalma, Çukurova'nın verimli topraklarını sulayan kanalların yanı sıra Seyhan Nehri'ne de su verilmemesine yol açtı. Kenti ikiye bölen nehre su gitmemesi sonucu ortaya çıkan çirkin görüntüler dronla görüntülendi.

Vatandaşların tepkileri

Mehmet Akağaçlı: "Yağmur, Adana’yı teğet geçti. Eskiden her şey daha güzeldi, yüksek apartmanlar yoktu, her yer yeşillik içindeydi. Şimdi ise bu binalar yüzünden yağış iyice azaldı. Yağmur olmadığı için sulama kanallarında su yok. Barajlarda ve her yerde su iyice azaldı. Yağmur olmazsa suyumuz da yok. Bu nedenle işimiz kötü"

Turhan Çetin: "Yağmur iki gün yağdı ama devamı gelmedi. Kuraklık nedeniyle sulama kanallarında su yok, Seyhan Baraj Gölü’nde de sular çekiliyor"

Famze Karagöz: "Adana’da keşke yağmur yağsa. Bir yağıyor, bir yağmıyor. Kuraklık var ve hava çok sıcak. Dün biraz yağış oldu. İnşallah her şey düzene girer"

