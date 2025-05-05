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Adana'da Çift, Traktörü Düğün Arabası Olarak Kullandı

Adana'nın Feke ilçesinde çiftçi Ahmet Duru, düğününde traktörü süsleyerek kullandı. Düğün geleneklerine farklı bir dokunuş getirdi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 15:28
Adana'da Çift, Traktörü Düğün Arabası Olarak Kullandı

Feke'de Eşsiz Bir Düğün Geleneği

Adana'nın Feke ilçesinde, yeni evlenen bir çift, düğün törenlerine farklı bir renk kattı. Çiftçilikle uğraşan Ahmet Duru, düğün aracı olarak kendi traktörünü kullanma fikrini hayata geçirdi. Gelin Esra Şahin ise, babasının evinden bu özel araca çiçekler ve kurdeleler ile süslenmiş bir şekilde alındı.

Traktörle Düğün Yolculuğu

Duru ve Şahin, düğün için süslenmiş traktörle ilçede tur atarak keyifli anlar yaşadı. Çift, kısa bir turun ardından Tenkerli Mahallesi'ndeki Camız Gölü Festival Alanı'na ulaştı. Burada yapılan törende, mutluluklarını sevdikleriyle paylaştılar.

Gurur Dolu Bir Anı

Düğün çifti, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçi bir aileden geldiği için traktörün düğün aracı olmasından duyduğu gururu dile getirdi. Farklı bir konsept ile yapılan bu düğün, yöredeki insanların da dikkatini çekti ve sosyal medyada ilgi gördü.

Adana'nın Feke ilçesinde dünyaevine giren çift, düğüne süsledikleri traktörle gitti. Çiftçilikle...

Adana'nın Feke ilçesinde dünyaevine giren çift, düğüne süsledikleri traktörle gitti. Çiftçilikle uğraşan Ahmet Duru, gelin Esra Şahin'i babaevinden, kurdele ve çiçeklerle süslediği traktörüyle aldı.

Adana'nın Feke ilçesinde dünyaevine giren çift, düğüne süsledikleri traktörle gitti. Çiftçilikle...

Adana'nın Feke ilçesinde dünyaevine giren çift, düğüne süsledikleri traktörle gitti. Çiftçilikle uğraşan Ahmet Duru, gelin Esra Şahin'i babaevinden, kurdele ve çiçeklerle süslediği traktörüyle aldı.

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