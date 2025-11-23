Adana’da Hilal Demir: Koltuk Değneğiyle Öğretmenden Okul Müdürüne

Adana’da engelleri azimle aşan eğitimci: Hilal Demir

Adana’da doğuştan kalça çıkığı ve polio sekeli rahatsızlığı bulunan Hilal Demir, koltuk değneğiyle yürüyerek çıktığı eğitim yolculuğunda önce öğretmen, ardından okul müdürü oldu.

Hayat mücadelesi ve eğitim serüveni

Hilal Demir, bundan 43 yıl önce dünyaya geldi. Doğuştan kalça çıkığı ve polio sekeli tanısı nedeniyle birçok ameliyat geçirmesine rağmen ancak koltuk değneği ile yürüyebildi. Buna rağmen ilk, orta ve lise öğrenimini tamamlayıp üniversiteyi kazandı ve 16 yıl önce öğretmen oldu.

"16 yıldır öğretmenlik yapıyor. Yaklaşık 7 yıl öğretmenlik sonrası okul idareciliğine geçtim ve şu an okul müdürüyüm. Doğuştan kalça çıkığı ve polio sekeli tanısı konulmuştu bana. Çocukluğumdan bu yana tedavi süreçleri devam ediyor. Bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Hiç vazgeçmedim ve çok güzel bir ailede yetiştim. Benim bu başarımda ailemin desteği çok önemliydi. Engelliyim diye bir köşeye oturtmamışlar. Hayat mücadelesini ve rahatsızlığımla yaşamayı öğrendim. Ailemde ‘yapamazsın’ kavramı yoktu. Hep ‘yapabilirsin ve yapacaksın’ denilirdi. Böyle bir ortamda yetişince tabii ki hiç zorluk hissetmedim."

Mesleğe bakışı ve hedefleri

"Öğretmenlik hayalimi gerçekleştirdim. Çocuklara dokunmak ve onları birer iyi insan olarak yetiştirmek gerçekten çok güzel. Bizler çocukları mesleklere çok odaklıyoruz ama iyi insanı bazen unutuyoruz. Her şeyden önce doktor, mühendis ya da avukat yetiştirebiliriz ama iyi bir insan yetiştirmek o kadar kolay değil. İlkokul öğretmenimi çok seviyordum. Bana hep destek olmuştu. Ondan sonra öğretmen olacağım demeye başlamıştım. Onun önderliğinde ve bana dokunuşuyla hayal olmaya başlamıştı ve sonunda gerçekleştirdim."

Önyargılarla mücadele

Demir, engelli olduğu için birçok zorluk yaşadığını fakat en büyük engelin ön yargılar olduğunu vurguladı: "Bu kişi yapamaz denmesi insanı yoruyor. Ben onlardan hiç yılmadım. Daha çok hırslandım ve yapacağım dedim. Engelli çocuklar asla vazgeçmesinler. Yapamazsın kavramını ben, kendime de öğrencilerime de yasaklamıştım. Şimdi okul müdürüyüm ve aynı şeyleri öğretmenlerime de söylüyorum. Asla yapamamak diye bir şey söz konusu değil. En kolay şekilde hayatımızı sürdürmek için önümüzdeki çakıl taşlarını kaldıracağız."

Arkadaşlarından birinin, "Hilal hoca engelini unutturuyor bize" sözünü aktaran Demir, bu yorumun kendisi için anlamlı olduğunu belirterek hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Hilal Demir’in hikayesi, aile desteği ve kararlılıkla engellerin nasıl aşılabileceğinin somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.

