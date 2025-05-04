Adana'da Jandarmaya Ait Cayrokopter Sert İniş Yaptı

Adana'da Jandarma Cayrokopteri Araziye Sert İniş Yaptı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmaya ait bir cayrokopter, bilinmeyen bir sebepten dolayı araziye sert iniş yaptı. Olay sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vali Yavuz Selim Köşger'in Açıklamaları

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki iki jandarma personelimizin durumları iyi" dedi.

Olayla ilgili detayların belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmanın cayrokopteri araziye sert iniş yaptı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmanın cayrokopteri araziye sert iniş yaptı.