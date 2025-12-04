Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 282 kg Tütün, 29 Şahsa İşlem

Adana'da düzenlenen operasyonda 282 kg tütün, binlerce makaron ve kaçak sigara ele geçirildi; 29 şahsa adli işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:58
Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 282 kg Tütün, 29 Şahsa İşlem

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 282 kg Tütün, 29 Şahsa İşlem

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Ceyhan ilçesinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Depo ve tekel bayilere yapılan baskınlarda çok sayıda kaçak tütün mamulü ve ilgili ürün ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 29 kişiye adli işlem yapıldı.

Ele Geçirilenler

Operasyonda ele geçirilenler şu şekilde: 208 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron, 20 bin 600 adet doldurulmuş sigara, 45 bin adet sigara sarma kağıdı, 282 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 5 bin paket kaçak elektronik sigara kiti, 4 bin 850 paket kaçak sigara, 90 kilogram kaçak nargile tütünü, 769 adet kaçak puro, 21 litre kaçak alkollü içki, 210 adet kaçak cinsel emtia, 98 elektronik sigara likidi ve 30 adet kaçak elektronik sigara.

ADANA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 282 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN VE BİNLERCE MAKARON İLE KAÇAK SİGARALAR...

ADANA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 282 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN VE BİNLERCE MAKARON İLE KAÇAK SİGARALAR ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA YAKALANAN 29 KİŞİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI.

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Vali Musa Işın'a Sunuldu
2
Burdur'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 10 Araca Para Cezası
3
Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı: Aziz İhsan Aktaş İhaleleri
4
Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
Viral Enfeksiyonlar Kapıda: Kışta Çocukları Koruma Yöntemleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün