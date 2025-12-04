Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 282 kg Tütün, 29 Şahsa İşlem

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Ceyhan ilçesinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Depo ve tekel bayilere yapılan baskınlarda çok sayıda kaçak tütün mamulü ve ilgili ürün ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 29 kişiye adli işlem yapıldı.

Ele Geçirilenler

Operasyonda ele geçirilenler şu şekilde: 208 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron, 20 bin 600 adet doldurulmuş sigara, 45 bin adet sigara sarma kağıdı, 282 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 5 bin paket kaçak elektronik sigara kiti, 4 bin 850 paket kaçak sigara, 90 kilogram kaçak nargile tütünü, 769 adet kaçak puro, 21 litre kaçak alkollü içki, 210 adet kaçak cinsel emtia, 98 elektronik sigara likidi ve 30 adet kaçak elektronik sigara.

