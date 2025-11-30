Adana'da Kuvvetli Yağış Başladı — Meteoroloji Uyardı (30 Kasım)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısıyla 30 Kasım gecesi Adana'da başlayan kuvvetli yağış gün boyu sürecek; sıcaklık 17 dereceye düştü, dikkatli olunması istendi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 09:47
Adana'da 30 Kasım Gecesi Başlayan Kuvvetli Yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarının ardından 30 Kasım gecesinden itibaren Adana'da yağmur başladı. Gece başlayan yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Hava ve Tahminler

Gözlemlere göre sıcaklık 17 dereceye kadar düşerken, Meteoroloji tahminlerine göre yağışın gün boyu kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Uyarılar ve Muhtemel Olumsuzluklar

Meteoroloji vatandaşları ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer ayrıca, yarından itibaren yağışlı havanın dağılacağı ve sıcaklığın 22 dereceye kadar yükseleceğini, haftaya cumartesi ve pazar günlerinin ise yağmurlu geçeceğini bildirdi.

