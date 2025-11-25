Adana'da Lösemiye Yenilen Polis İsa Azmaz, 8 Aylık Kızı 'Polis' Beresiyle Uğurladı

Adana'da Lösemiye Yenilen Polis İsa Azmaz, 8 Aylık Kızı 'Polis' Beresiyle Uğurlandı

Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli için Buruk Mezarlığı'nda tören

Adana'da lösemiyle verdiği mücadeleyi kaybeden Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlisi polis memuru İsa Azmaz için tören düzenlendi. Törende Azmaz'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

27 yaşındaki ve 3 yıllık polis memuru İsa Azmaz, bir süredir gördüğü lösemi tedavisinin ardından Yüreğir Başkent Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Evli ve Melisa isimli 8 aylık bir kız çocuğu bulunan Azmaz için bugün Buruk Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Gasilhaneden alınan ve Türk bayrağına sarılı cenaze, silah arkadaşları tarafından mezarlığa taşındı. Polisin naaşını omuzlarında taşıyan meslektaşlarının yanında, anne Şerife Azmaz (53), eşi Melike Azmaz (26) ve diğer yakınları, acı içinde gözyaşı döktü.

Törene katılan en duygusal anlardan biri ise genç polisin geride bıraktığı kızıyla yaşandı. 8 aylık Melisa, babasını uğurlarken üzerinde 'polis' yazan beresiyle dikkat çekti.

Düzenlenen törenin ardından İsa Azmaz'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Osmaniye'nin Kadirli ilçesi, Akköprü köyü'ne götürülmek üzere cenaze aracıyla yola çıkarıldı.

LÖSEMİ HASTALIĞINA YENİK DÜŞEN ADANA'NIN KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ'NDE GÖREVLİ POLİS MEMURU İSA AZMAZ İÇİN BURUK MEZARLIĞINDA TÖREN DÜZENLENDİ. TÖRENDE AZMAZ'IN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULURKEN, 8 AYLIK BEBEĞİ DE BABASINI POLİS YAZAN BERESİYLE UĞURLADI.