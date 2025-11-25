Adana'da Lösemiye Yenilen Polis İsa Azmaz, 8 Aylık Kızı 'Polis' Beresiyle Uğurladı

Adana'da lösemiye yenik düşen polis İsa Azmaz için Buruk Mezarlığı'nda tören düzenlendi; 8 aylık kızı babasını 'polis' yazılı beresiyle uğurladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:04
Adana'da Lösemiye Yenilen Polis İsa Azmaz, 8 Aylık Kızı 'Polis' Beresiyle Uğurladı

Adana'da Lösemiye Yenilen Polis İsa Azmaz, 8 Aylık Kızı 'Polis' Beresiyle Uğurlandı

Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli için Buruk Mezarlığı'nda tören

Adana'da lösemiyle verdiği mücadeleyi kaybeden Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlisi polis memuru İsa Azmaz için tören düzenlendi. Törende Azmaz'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

27 yaşındaki ve 3 yıllık polis memuru İsa Azmaz, bir süredir gördüğü lösemi tedavisinin ardından Yüreğir Başkent Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Evli ve Melisa isimli 8 aylık bir kız çocuğu bulunan Azmaz için bugün Buruk Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Gasilhaneden alınan ve Türk bayrağına sarılı cenaze, silah arkadaşları tarafından mezarlığa taşındı. Polisin naaşını omuzlarında taşıyan meslektaşlarının yanında, anne Şerife Azmaz (53), eşi Melike Azmaz (26) ve diğer yakınları, acı içinde gözyaşı döktü.

Törene katılan en duygusal anlardan biri ise genç polisin geride bıraktığı kızıyla yaşandı. 8 aylık Melisa, babasını uğurlarken üzerinde 'polis' yazan beresiyle dikkat çekti.

Düzenlenen törenin ardından İsa Azmaz'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Osmaniye'nin Kadirli ilçesi, Akköprü köyü'ne götürülmek üzere cenaze aracıyla yola çıkarıldı.

LÖSEMİ HASTALIĞINA YENİK DÜŞEN ADANA'NIN KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME BÜRO...

LÖSEMİ HASTALIĞINA YENİK DÜŞEN ADANA'NIN KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ'NDE GÖREVLİ POLİS MEMURU İSA AZMAZ İÇİN BURUK MEZARLIĞINDA TÖREN DÜZENLENDİ. TÖRENDE AZMAZ'IN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULURKEN, 8 AYLIK BEBEĞİ DE BABASINI POLİS YAZAN BERESİYLE UĞURLADI.

POLİS MEMURUNUN EŞİ MELİKE AZMAZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek
2
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a Özel Duygusal Kısa Film
3
25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli
4
Çavuşoğlu: Kadına Yönelik Şiddet Dünyanın Ortak Meselesidir
5
Sakarya'da Şaşırtan Gösteri: Operatör Kurtarıcının Üzerine 3 Çekici Yükledi
6
Romanya, Ukrayna Sınırına Eurofighter ve F-16 Gönderdi
7
Kaymakam Güldoğan’dan Salihli’de Öğretmenlere Vefa Ziyareti

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat