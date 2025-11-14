Adana'da Sağanak Yolları Nehre Döndürdü, Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Olayın Detayları

Adana'da akşam üzeri etkili olan kısa süreli yağmur, kent merkezinde ulaşımı aksattı. Merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde görülen sağanak, birçok cadde ve sokağın suyla dolmasına neden oldu.

Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa, Barış ve Tellidere Mahalleleri başta olmak üzere bazı bölgelerde yollar adeta nehre döndü. Sürücüler su birikintileri ve azalan görüş mesafesi nedeniyle zorluk yaşadı.

Yollardaki çukurların suyla dolması sonucu bunu fark etmeyen bazı sürücüler çukurlara girerek araçlarında hasar oluşmasına neden oldu.

Meteoroloji verilerine göre yağış, bu gece boyunca ve yarın da devam edecek.

