Adana'da sağlıkçılar yatılı okul öğrencilerinin yüzünü güldürdü

Kozan’da hekimler ve sağlık çalışanları, Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu’nda 80 öğrenciye oyuncak dağıtarak yeni yıl öncesi sevindirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:03
Kozan'da 80 öğrenciye yeni yıl sürprizi

Adana’nın Kozan ilçesinde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu’nda eğitim gören 80 öğrenci ile bir araya gelerek onlara oyuncaklar hediye etti ve birlikte vakit geçirdi.

Kozan Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Murat Ali Altıntaş etkinlikle ilgili olarak, "Daha önce yaptığımız okul ziyaretlerinde öğrencilerimizin oyuncak talebi olmuştu. Başhekim Dr. Çağlar Bozkurt’un öncülüğünde hastanemizde hekimler ve sağlık çalışanları, öğrencilerimizin yeni yılı hediyelerle karşılamasını istedik" dedi. Altıntaş, ayrıca 2026’nın ilk saatlerinde görev başında olacakları için yeni yıl öncesi buluşmayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Okul Müdürü Hilmi Yılmaz ise, "Bu sene sağlık çalışanlarımız öğrencilerimizin yeni yılını erken kutladı. Bu çocuklarımızı sevindirmeleri dünyalar kadar değerli" şeklinde konuştu.

Etkinlikte söz alan öğrencilerden Tuğba Nur Topal, doktorların kendilerini iyileştirdiğini, hastalıklardan koruduğunu ve dünyaya iyilik yaydığını ifade etti. Diğer öğrenciler Sabahattin Alperen Aslan oyuncakları çok beğendiğini söylerken, Seydican Tatlı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

