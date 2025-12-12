Fatih’te 52 Yıllık Binada Zemin Çökmesi İddiası: Salon Ortasında Çukur

İstanbul’un Fatih ilçesi Derviş Ali Mahallesinde bulunan 52 yıllık 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin zemini kısmen çöktü. Parkelerin kaldırılmasıyla salonun ortasında çukur oluştuğu görüldü.

Olayın ayrıntıları

Olay gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre giriş katındaki dairenin zemini hasar gördü; bodrum katta pas tutan demirlerin elle kırılması dikkat çekti. Binanın temelinin kısmen çöktüğü öne sürüldü.

Yetkililerin müdahalesi

Dairesinin hasar gördüğünü fark eden giriş katta oturan Havva Öztekin, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekiplerinin olay yerinde inceleme yapacağı öğrenildi.

Sakinlerin ifadeleri

Havva Öztekin, "Ben yedi yaşından beri buradayım. 52 senelik bina. O zamandan beri burada yaşıyorum" dedi.

Bir başka bina sakini Osman Alkan ise, "Normalde parkeleri iki senede düzenli olarak değiştiriyoruz. Burada salonun ortasında şöyle resmen bir çukur oluştu. Binanın tabla betonu aşağı çöktü. Altında da yaklaşık 40-50 santim ve uzunlamasına tablanın çöktüğü görülüyor. Yerde toprak var. Topraklar kolonun üzerinde mi eğer kolonun üzerinde ise toprak kaydığında bu binanın hali ne olacak" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili olarak itfaiye ve belediye ekiplerinin başlatacağı inceleme bekleniyor.

İSTANBUL FATİH'TE 50 YILLIK 4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDA BULUNAN DAİRENİN ZEMİNİ KISMEN ÇÖKTÜ. SALONUN ORTASINDA ÇUKUR OLUŞURKEN, BİNANIN TEMELİNİN ÇÖKTÜĞÜNÜ İDDİA EDEN HAVVA ÖZTEKİN, YETKİLİLERE SESLENEREK ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTEDİ.