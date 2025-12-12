Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji Etkinliği: Yaşam Evleriyle Yaşlı Dostu Kent

Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji ve Yaşlanma Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı

Menteşe Belediyesi, "yaşlı dostu ve sürdürülebilir bir kent" hedefi çerçevesinde Ekolojik Gerontoloji ve Yaşlanma Etkinliği düzenleyerek kent yaşamının yaşlanma sürecine uyumunu çok boyutlu olarak ele aldı. Etkinlik, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Uzmanlar ve Konular

Çok sayıda uzmanın katıldığı programda yaşlanma ve kent yaşamı farklı disiplinlerden değerlendirildi. Sunum yapan uzmanlar ve konuları şunlardı: Uygulamalı Gerontoloji Yaklaşımları — Dr. Özlem Özgür, Esra Çiçek ve Murat Esentürk; Demans Hastalıkları ve Sağlıklı Beslenme — Dr. Melih Vural; Yaşam Boyu Hukuk ve Yaşlı Hakları — Av. Demir Durak; Gerontolojide Yerel Yönetimlerin Rolü — Prof. Dr. İsmail Tufan; Birlikte Filizleniyoruz Bitki Dikme Etkinliği — Ziraat Yük. Mühendisi Necla Dal; Hareket ve Esneme Atölyesi — Ant. Melisa Yıldırım.

Başkan Gonca Köksal Aras'ın Değerlendirmesi

Etkinlikte söz alan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, yaşlanmanın hayat döngüsündeki kaçınılmaz yerine ve kent yönetimlerinin bu süreçteki sorumluluklarına vurgu yaptı. Başkan Köksal Aras konuşmasına şu sözlerle başladı: "Hepimiz birer bebek olarak dünyaya geliyoruz. Daha sonra yetişkin birer birey oluyoruz ve daha sonra yaşlanıyoruz. Bu hayat döngüsü hepimiz için geçerli".

Köksal Aras, Yerleşilebilirlik Eylem Planı çalıştayını anlatarak kent yönetimlerinin program, proje ve yol haritasını hayat döngüsünün tüm dönemlerini dikkate alarak belirlemesi gerektiğini söyledi. Çalıştayda kadınlar, engelliler, kamu kurumu ve belediye temsilcileri ile kırsaldan öğrencilere kadar geniş kesimlerin yer aldığını ve çıkan raporun belediyenin yol haritasını oluşturduğunu belirtti.

Demografik Gerçekler ve Mekansal Düzenlemeler

Başkan Köksal Aras, Türkiye ve özellikle Muğla nüfusunun giderek yaşlandığına dikkat çekerek, pandemi döneminde Muğla'ya yerleşen büyüklerin nüfusu ciddi anlamda yaşlandırdığını aktardı: "Nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Muğla’nın nüfusu daha da fazla yaşlanıyor. Çok kısa bir süre içinde nüfusumuzun beşte biri yaşlı olacak."

Belediye tarafından yapılan mekansal düzenlemelerin sadece belirli bir kesime değil tüm topluma hizmet ettiğini vurgulayan Köksal Aras, engelli rampalarının hamile kadınlardan bebek arabası taşıyan ebeveynlere kadar herkesin hayatını kolaylaştırdığını söyledi.

Yaşam Evleri: Huzurevi Kavramına Yeni Yaklaşım

Köksal Aras, yaşlılara yönelik tesis isimlendirme ve işlev değişikliğini de paylaştı: artık "Bakım evi" ve "Huzurevi" yerine "Yaşam Evi" adını kullanmaya başladıklarını belirterek, çok kısa süre içinde açılışı yapılan Hasan Özcan Yaşam Evi'ni örnek gösterdi. Bu tesislerin sadece yatakhane ve yemekhane olmadığını; kafeterya, toplantı salonu, resim atölyesi, kütüphane, teknoloji odası, kuaför, diyetisyen ve psikolog gibi birçok fonksiyona sahip olduğunu ifade etti.

Kapanış ve Teşekkür

Köksal Aras konuşmasının sonunda doğayla etkileşim ve ekolojiye değinerek bu tür etkinliklerin yaşlılıkla ilgili farkındalığı artırdığını kaydetti ve katılımcılara ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

