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Adana'da Tırın Damperi Üst Geçidi Yıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde tırın açılan damperinin çarptığı üst geçit yıkıldı. Yaralı yok, ancak trafik aksadı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 10:38
Adana'da Tırın Damperi Üst Geçidi Yıktı

Adana'da Seyir Halindeki Tır Üst Geçidi Yıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeki bir tırın açılan damperinin çarptığı üst geçit yıkıldı. Olay, Hacı Hasan Meral idaresindeki 42 HM 551 plakalı tırın, Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda aniden damperinin açılmasıyla gerçekleşti.

Bölgedeki üst geçide çarpan damper, üst geçidin bir bölümünü yıkarak tırın arkasında sürüklendi. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber vermesiyle birlikte, bölgeye hemen ekipler sevk edildi.

Kaza sonrası yapılan incelemelerde, ölen ve yaralananın olmadığı belirlendi. Ancak olay, trafik akışında aksamalar yaşanmasına sebep oldu. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak trafiği düzenledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeki tırın aniden açılan damperinin çarptığı üst...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeki tırın aniden açılan damperinin çarptığı üst geçit yıkıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeki tırın aniden açılan damperinin çarptığı üst...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeki tırın aniden açılan damperinin çarptığı üst geçit yıkıldı.

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