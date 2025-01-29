Adana'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Adana'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Hayatını Kaybetti

Adana'nın Çukurova ilçesinde yalnız yaşayan Saniye Yüksekdağ (74), evinde ölü bulundu. Olay, Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Yüksekdağ'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve bir çilingir ile birlikte adrese hareket etti. Çilingirin yardımıyla kapının açılmasının ardından, polis ve sağlık ekipleri eve girdi. İçeride Yüksekdağ'ı yatak odasında hareketsiz bir şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Saniye Yüksekdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre, kadının kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. Yüksekdağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ayrıca, Saniye Yüksekdağ'ın, Kocaeli'de cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ablası olduğu öğrenildi.