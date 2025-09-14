Adana'da Zincirleme Kaza: Pozantı'da 1 Kişi Ağır Yaralandı

Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ağır yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yeri

Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde limon yüklü kamyonet, kamyon, cip ve otomobilin karıştığı kaza yaşandı.

Yaralanan

Kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğu belirlenen sürücüyü Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ulaşım

Kaza nedeniyle ulaşım, eski Akçatekir-Pozantı kara yolundan sağlanıyor.